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亞冠賽／中華隊力拚首次前進冠軍賽 抗韓打線啟用雙獅首度先發
亞冠賽今晚進行台韓大戰，要決定第二張冠軍賽門票，中華隊先發打線出爐，一壘首度啟用林子豪先發，捕手宋嘉翔昨天傷退，今天改由張翔擔綱先發投手，與旅日投手徐翔聖搭檔，力拚擊敗南韓隊、搶下冠軍賽席次。
中華隊在前兩戰取得1勝1敗，南韓隊則是0勝2敗，兩軍今天過招，若中華隊贏球，就將以2勝鎖定冠軍賽門票，若南韓隊在九局上守備結束就贏球，則會透過較佳的對戰優質率（TQB）前進冠軍賽，若廝殺到九局下，幾出局、差幾分都將牽動兩隊命運。
兩隊先發打線出爐，中華隊維持「雙張」張仁瑋、張士綸開路，昨天都有雙安的「雙ㄨ ㄟ ˇ」張仁瑋、林佳緯維持在第一棒和第九棒，期待上演棒次串連，昨役都有打點貢獻的王念好、馬傑森續扛中心棒次。
中華隊先發打線
第一棒 張仁瑋 右外野
第二棒 張士綸 二壘手
第三棒 郭天信 中外野
第四棒 王念好 三壘
第五棒 馬傑森 游擊
第六棒 林子豪 一壘
第七棒 曾聖安 指定打擊
第八棒 張翔 捕手
第九棒 林佳緯 左外野
先發投手 徐翔聖
南韓隊先發打線
第一棒 金智讚 中外野
第二棒 金倒永 三壘
第三棒 金周元 游擊
第四棒 韓東熙 一壘
第五棒 金揮執 二壘
第六棒 安賢民 右外野
第七棒 安宰奭 指定打擊
第八棒 曺邢宇 捕手
第九棒 朴在賢 左外野
先發投手 李路云
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