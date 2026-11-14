亞冠賽／中華隊力拚首次前進冠軍賽 抗韓打線啟用雙獅首度先發

亞冠賽今晚進行台韓大戰，要決定第二張冠軍賽門票，中華隊先發打線出爐，一壘首度啟用林子豪先發，捕手宋嘉翔昨天傷退，今天改由張翔擔綱先發投手，與旅日投手徐翔聖搭檔，力拚擊敗南韓隊、搶下冠軍賽席次。

中華隊在前兩戰取得1勝1敗，南韓隊則是0勝2敗，兩軍今天過招，若中華隊贏球，就將以2勝鎖定冠軍賽門票，若南韓隊在九局上守備結束就贏球，則會透過較佳的對戰優質率（TQB）前進冠軍賽，若廝殺到九局下，幾出局、差幾分都將牽動兩隊命運。

兩隊先發打線出爐，中華隊維持「雙張」張仁瑋、張士綸開路，昨天都有雙安的「雙ㄨ ㄟ ˇ」張仁瑋、林佳緯維持在第一棒和第九棒，期待上演棒次串連，昨役都有打點貢獻的王念好、馬傑森續扛中心棒次。

中華隊先發打線 第一棒 張仁瑋 右外野 第二棒 張士綸 二壘手 第三棒 郭天信 中外野 第四棒 王念好 三壘 第五棒 馬傑森 游擊 第六棒 林子豪 一壘 第七棒 曾聖安 指定打擊 第八棒 張翔 捕手 第九棒 林佳緯 左外野 先發投手 徐翔聖