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中職／雄鷹賴智垣受當兵影響體能 盼新賽季貢獻更多

中央社／ 高雄14日電
中華職棒台鋼雄鷹隊投手賴智垣（圖）14日受邀參加徐生明國際少棒賽棒球教室指導小球員，受訪時談到今年球季因季前當兵影響體能儲備，盼新賽季能有更多貢獻。中央社記者蘇志畬攝　115年11月14日 中央通訊社
中華職棒台鋼雄鷹隊投手賴智垣（圖）14日受邀參加徐生明國際少棒賽棒球教室指導小球員，受訪時談到今年球季因季前當兵影響體能儲備，盼新賽季能有更多貢獻。中央社記者蘇志畬攝　115年11月14日 中央通訊社

中華職棒台鋼雄鷹隊投手賴智垣季前因入伍服兵役，影響體能儲備，今年一軍僅出賽10場，看著球隊逐步成長，他希望明年自己能有更多貢獻。

賴智垣今天受邀參加徐生明國際少棒賽棒球教室，在分享經驗時特別提醒小球員，不要因為看到偶像投球就亂學姿勢，仍要循序漸進訓練，這個階段最重要是保持健康，才能持續成長。

賴智垣去年季後未獲富邦悍將隊續約，因雄鷹延攬而轉隊，然而休賽季為了服兵役，2月退伍後才投入春訓，季中因狀況下滑下二軍，隨後又遇到傷勢因素，限縮一軍出賽數。

賴智垣透露，休賽季訓練量不足，導致身體能力感受明顯有落差，「像柔軟度、髖關節活動度等都差很多，投球控制上也有差。」而今年投完二軍總冠軍賽後，賴智垣又出現側腹肌拉傷，所幸並不嚴重，剛好趁球季結束休養，不影響休賽季訓練計畫。

今年轉戰雄鷹，賴智垣也看見年輕球員逐漸改變，雖然最終戰績不夠理想，「但大家都是有成長，這是有目共睹的。」年紀漸增的賴智垣則期待自己能對球隊有實質貢獻，明年目標出賽數持續提升。

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