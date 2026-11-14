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U23世界盃／中華隊複賽連勝韓日仍無緣爭冠 明戰委國拚季軍戰門票

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U23世界盃／中華隊複賽連勝韓日仍無緣爭冠 明戰委國拚季軍戰門票

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中華隊無緣闖進冠軍戰，只能爭取季軍戰門票。WBSC提供 中央通訊社
中華隊無緣闖進冠軍戰，只能爭取季軍戰門票。WBSC提供 中央通訊社

中華隊在尼加拉瓜舉行的U23世界盃，驚險挺進超級循環賽後連勝南韓、日本，保住挺進決賽的機會，但在今天澳洲擊敗以4：2淘汰南韓後，也宣告中華隊無緣爭冠，明天對上委內瑞拉力拚季軍戰門票。

中華隊在今年U23預賽打出2勝3敗成績，在最後關頭靠著捷克擊敗尼加拉瓜，形成4隊戰績相同的狀況，中華隊靠著對戰勝出，搶下A組最後一張晉級門票，挺進6強超級循環賽。

中華隊帶著0勝2敗進入超級循環賽，之後先以6：1擊敗B組第三晉級的南韓、2：1力退挑戰三連霸的日本，戰績形成2勝2敗，仍有晉級決賽的機會。然而今天澳洲擊敗南韓，中華隊已確定無緣冠軍戰，最多爭第三。

目前複賽由委內瑞拉取得4勝0敗暫居第一，本屆賽會維持全勝，確定挺進冠軍戰；澳洲3勝1敗排第二，日本、中華隊都是2勝2敗，波多黎各1勝3敗，南韓則是0勝4敗率先出局。

中華隊明天在超級循環賽最終戰於台灣時間上午8點30分迎戰委內瑞拉，即使贏球，可能形成日本、澳洲、中華隊三隊戰績都是3勝2敗（假設日本擊敗澳洲），但戰績互咬比較對戰優質率（TQB），中華隊對戰兩隊合計只拿2分，無論日澳戰比數為何，中華隊都已確定無法拿到冠軍戰門票。

中華隊14日與日本交手，先發投手雷皓博（圖）完投7局無四死球僅失1分、飆速153公里，助隊以2比1搶下超級循環賽2連勝。WBSC提供
中華隊14日與日本交手，先發投手雷皓博（圖）完投7局無四死球僅失1分、飆速153公里，助隊以2比1搶下超級循環賽2連勝。WBSC提供

明天超級循環賽最後三場賽事，台灣時間凌晨進行的南韓與波多黎各之戰，只要南韓贏球，中華隊就確定能打季軍戰；若是波多黎各勝出，中華隊擊敗委內瑞拉、或是中華隊不敵委內瑞拉但澳洲擊敗日本，都能爭季軍。

中華隊唯一無緣前4的狀況，將是波多黎各擊敗南韓、中華隊不敵委內瑞拉且日本擊敗澳洲，如此一來，日本與委內瑞拉爭冠，澳洲晉級季軍戰，而中華隊與波多黎各戰績都是2勝3敗，但因對戰輸球，由波多黎各晉級，中華隊將落到第5。

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