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中職／雄鷹陳重光體驗被拋2次彩帶 生涯初登板印象深

中央社／ 高雄14日電
台鋼雄鷹隊投手陳重光。中央社
台鋼雄鷹隊投手陳重光。中央社

中華職棒台鋼雄鷹隊投手陳重光對一軍生涯初登板留下深刻印象，剛經歷二軍總冠軍賽的他，又在中信兄弟下半季封王戰上場，「沒想到單週被拋2次彩帶。」

24歲的陳重光在2024年選秀會加盟雄鷹，今年二軍出賽10場、防禦率5.40，二軍總冠軍賽投1局無失分，在球季尾聲拉上一軍，10月4日初登板中繼1局丟掉2分，剛好連續見證富邦悍將隊二軍奪冠、兄弟下半季封王。

陳重光受邀參加徐生明國際少棒賽棒球教室，回顧初登板記憶清晰，「張力太大了，站上去往周圍一看，都是黃色。」適逢對手要爭取季冠軍，應援聲出乎預料，陳重光將PitchCom（電子暗號發送器）的音量調到最大，卻還是有幾球聽不清楚，只能請捕手改比暗號溝通，「真的太大聲。」

面對第1個打者就被王威晨敲出安打，陳重光也說：「自己太緊繃，導致於沒有投好，對手很好設定要攻擊什麼球。」但這樣的經歷也讓陳重光對挑戰明年增添信心，「至少已經看過那麼大的場面。」

今年秋訓陳重光著重在加強身體素質，感受到體格變壯、體能變好，也透過牛棚練投將球季中跑掉的動作重新修正，希望新球季持續增加投球局數。

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