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中職／張肇元靠「讓痛怕你」撐過復健難關 力拚雄鷹春訓回歸

中央社／ 高雄14日電
台鋼雄鷹張肇元。本報資料照片
台鋼雄鷹張肇元。本報資料照片

中職台鋼雄鷹隊捕手張肇元術後展開訓練，力拚明年春訓回歸，最艱辛的拉開關節階段，他用「讓痛怕你」這句鼓勵度過，但開始傳球時，因找不到手感一度受挫。

張肇元今年因進行手肘韌帶重建手術賽季報銷，今天參加徐生明國際少棒賽棒球教室指導小球員，分享自己在職棒路上的經驗，近期他已開始跟隨球隊訓練，但有自己的復健菜單，打擊上仍有些角度不適，傳球距離則來到30公尺。

張肇元期待能在春訓時恢復正常訓練，「沒有卡關的話應該可以。」不過因開刀時影響神經，張肇元目前手指有點發麻，「醫生說是正常的，大概要半年到一年恢復。」

回顧復健歷程，張肇元最初為了拉開關節角度而承受痛楚，防護員告訴他，「不能怕痛，要讓痛怕你。」這句話成為張肇元鼓勵自己的方式，他笑說：「至少心情比較好一點，一直凹角度其實痛苦又枯燥。」

而近期開始傳接球後，張肇元感受到另一種痛苦，就是投球無法隨心所欲，「以前是球拿起來就丟，現在要把每個動作都做好，一開始不知道怎麼丟的時候，自己會想比較多。」

隊友陳文杰經歷大傷後重新奮起，在今年獲得中華職棒東山再起獎，張肇元認為陳文杰的傷勢更嚴重，看到他健康回到球場更打出好表現，很為他開心，「他很努力復健，所以自己要再加油一點。」

張肇元 復健 徐生明

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