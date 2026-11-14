冬盟／獅隊第一指名新秀黃靖哲代打再見安 台灣海洋逆轉日本社會人

亞洲冬季聯盟賽事今天開打，台灣海洋隊首戰在亞太成棒主球場對上日本社會人隊，8局打完以0：1落後，9局下由靠富邦悍將隊2名內野手展開攻勢，統一獅隊今年季中選秀首輪指名的黃靖哲代打立大功，揮出再見二壘打，幫助台灣海洋隊以2：1打下首勝。

今年冬盟共有台、日、韓6隊參賽，其中台灣海洋隊由富邦悍將、統一獅、台鋼雄鷹組成，悍將打擊教練高國輝首度接掌冬盟兵符，但目前人還在東京參與亞冠賽，缺席冬盟首戰。

台灣海洋隊今天午場出戰日本社會人隊，由台鋼雄鷹先發投手黃子豪出馬，主投6局用75球，被揮出4支安打，有1次保送，送出2次三振，沒有失分。

7局上台灣海洋換上第2任投手、去年季中選秀加盟雄鷹的19歲投手許承恩，投到8局上被首名打者的場北斗敲出安打，隨後將跑者牽制出局，接著又被小田倉啓介揮出三壘打，2出局後讓杉崎成敲安打失1分，日本社會人隊成功突破雙方0：0的僵局，打下1：0領先。

台灣海洋在9局上再推王柏傑登板，被敲1支安打但沒有失分，全場3名雄鷹投手接力上陣，共被日本社會人隊敲9支安打。

台灣海洋打線前8局攻勢沒能有效串連，包括4局下靠著安打和2次保送攻占滿壘，但悍將隊捕手張育豪沒能建功。

9局下台灣海洋最後的反攻機會，由悍將打者開啟攻勢，林岳谷率先上場敲安打，靠隊友林莛淯的犧牲觸擊推進上得點圈，蔡袁華辰在2出局後選到四壞球保送，接著台灣海洋換上獅隊新秀內野手黃靖哲上場代打，從磯貝和賢手中敲出再見二壘打，一棒送回兩名跑者終結比賽，助台灣海洋逆轉勝出。

此戰日本社會人谷內隆悟先發5局，被擊出4支安打，投出3次四壞球保送，送出7次三振，沒有失分。松尾英聖中繼2局、磯貝和賢後援1.2局失2分承擔敗投。