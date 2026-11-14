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亞冠賽／日本隊0出局已攻11分 澳洲隊教頭大受衝擊：攻擊火力前所未見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
澳洲總教練尼爾森眼看球隊慘遭日本隊火力掃射，只能無語問蒼天。資料照
澳洲總教練尼爾森眼看球隊慘遭日本隊火力掃射，只能無語問蒼天。資料照

澳洲隊今天在亞冠賽遭遇慘烈一戰，提前7局以1：16不敵日本隊，總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽後直言，日本隊的打擊火力之強大，是自己前所未見。

日本隊的火力在首局就讓澳洲隊招架不住，兩位投手留下0.0局投球，換到第3任投手、讓日本隊打到第13人次才出現第1個出局數，最終單局進攻15人次，敲出6安打、5保送，灌進11分大局，包括宗山壘的滿貫砲。

日本隊單場3轟，除了宗山壘之外，第二局正木智也、第三局渡部聖彌都敲出兩分砲。

尼爾森表示，「老實說，對於今天這場比賽，我還沒辦法好好消化。」他指出，投手控球表現不理想，一直處於球數落後，只能設法把球投進好球帶，結果就是被對手掌握。

尼爾森直言：「日本隊的打擊火力非常強大，是我所沒見過的，今天是完全被壓倒了。」尤其是前兩棒正木智也、宗山壘，「兩人都很有實力，有這樣的成績並不讓人意外。」尼爾森表示，明天還有比賽，當務之急還是需要盡快調整心情，重新振作面對明天的比賽。

澳洲隊 日本隊 亞冠賽

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