快訊

U23世界盃／中華隊複賽連勝韓日仍無緣爭冠 明戰委國拚季軍戰門票

「拒絕對立、撕裂彼此」 蔣萬安政見發表喊話：台北不是政治實驗室

盧秀燕領軍！蔣萬安「安心大遊行」過馬路人潮壯觀 大青天白日旗重現街頭

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／曾昱磬重返徐生明少棒指導 分享秋訓雙發球機特訓

中央社／ 高雄14日電
徐生明國際少棒錦標賽14日舉行棒球教室，中華職棒台鋼雄鷹隊內野手曾昱磬（前）到場與小球員分享經驗，他透露過去自己也曾參賽。中央社記者蘇志畬攝　115年11月14日 中央通訊社
徐生明國際少棒錦標賽14日舉行棒球教室，中華職棒台鋼雄鷹隊內野手曾昱磬（前）到場與小球員分享經驗，他透露過去自己也曾參賽。中央社記者蘇志畬攝　115年11月14日 中央通訊社

徐生明國際少棒賽今天舉辦棒球教室，中職台鋼雄鷹隊內野手曾昱磬曾經參賽，如今到場傳承經驗，他透露秋訓期間針對速球、變化球特訓，教練團採用雙發球機模式加強。

徐生明少棒賽在高雄市美濃區舉辦，曾昱磬今天接受訪問時透露，自己是半個客家人，小時候就住在旗山附近，照常理是加入美濃國小少棒隊，但當時父親希望自己接受更嚴格的訓練，才前往高雄市壽天國小就讀，後來也曾參加徐生明少棒賽，不過細節已記不清。

台鋼雄鷹因備戰21日開打的捷克交流賽目前仍在秋訓，曾昱磬透露，主要針對技術面調整，有別於以往的實戰投打練習，這次採取在投手丘架設2台發球機，1台設定速球、1台設定變化球，同時啟動但只有1台會投球，要在瞬間進行判斷。

「效果其實不錯。」曾昱磬表示：「這次訓練讓我們跳脫原本舒適圈，嘗試更高難度的打擊訓練，一開始覺得比較困難，但習慣之後比較可以隨心所欲。」

曾昱磬今年在中華職棒出賽63場，敲出24支安打、打擊率1成79，也意外解鎖登板投球紀錄，當時曾開玩笑說「秋訓要練投球」，曾昱磬今天也澄清：「沒有啦，還是正常訓練。」

徐生明 旗山 美濃

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

中職／邱文佑難忘台彩威力盃緊張感 秋訓強化身體盡快拚上一軍

中職／陳趙羿勳微調投球機制 二軍投1局體認各方面都需提升

棒球／台彩威力盃少棒賽培育破百職棒好手 12月5日花蓮開打22隊爭冠

中職／留下魔鷹或改用4大洋投？雄鷹面臨抉擇十字路口

相關新聞

亞冠賽／超罕見「全壘打完全打擊」！日本游擊砲宗山壘48小時4轟 網友：太怪物了…

日本游擊手宗山壘今日在首局無人出局滿壘時轟出滿貫砲，幫助日本以16：1在7局「扣倒」澳洲，3戰全勝晉級15日的冠軍戰，宗山壘本屆大會不僅連3場開轟，48小時內更累積4轟，而且依序是陽春砲、兩分砲、三分砲、滿貫砲，完成罕見的「全壘打完全打擊」。

亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽 台韓大戰爭第2張門票

日本隊今天繼續秀狂暴火力，全隊敲出11支安打，包括3發全壘打，「正宗」核彈頭繼續開砲，正木智也兩分砲、宗山壘滿貫砲，率領日本隊以16：1提前7局扣倒澳洲隊，以預賽3勝率先挺進冠軍賽。

U23世界盃／雷皓博完投7局+黃鈞麟超前轟 中華隊2：1逆轉日本收二連勝

中華隊今天在U23世界盃超級循環賽第2戰對上挑戰三連霸的日本隊，雷皓博完投7局壓制對手，打線則有中信兄弟隊黃鈞麟在6局上轟出超前陽春砲再當功臣，終場中華隊以2：1逆轉日本隊，複賽二連勝、戰績形成2勝2敗。

亞冠賽／誰來救救無尾熊？日本首局攻15人次灌11分 澳洲2投0.0局退場

日本隊挑戰亞冠賽三連霸，不容許晉級之路上出現任何變數，今天在第一局就為澳洲隊帶來震撼教育，單局狂攻15人次，敲出6安打、5保送，灌進11分，包括宗山壘滿貫砲、本屆個人第4轟。

亞冠賽／中華隊晉級條件出爐！贏球免算數學 若輸1分怎麼輸牽動天堂地獄

日本隊以3戰全勝率先挺進冠軍賽，晚間中華隊與南韓隊過招，決定另一席誰屬，中華隊贏球就能晉級，輸球也不代表100%絕望，但比賽是否有打九局下、輸幾分，牽動結局將在天堂地獄之間。

亞冠賽／今晚力拚南韓！中華隊拚晉級有3條路可走 僅1路徑不用算數學

亞冠賽打完前兩天賽程，中華隊1勝1敗，能否首度前進冠軍賽要看今天兩場比賽戰果，中華隊前進冠軍賽唯一不需算數學的途徑，為日本隊擊敗澳洲隊且中華隊擊敗南韓隊，將直接確定日本、中華隊前進冠軍賽，若上演其他劇本就要開始燒腦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。