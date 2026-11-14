棒球／曾昱磬重返徐生明少棒指導 分享秋訓雙發球機特訓

徐生明國際少棒賽今天舉辦棒球教室，中職台鋼雄鷹隊內野手曾昱磬曾經參賽，如今到場傳承經驗，他透露秋訓期間針對速球、變化球特訓，教練團採用雙發球機模式加強。

徐生明少棒賽在高雄市美濃區舉辦，曾昱磬今天接受訪問時透露，自己是半個客家人，小時候就住在旗山附近，照常理是加入美濃國小少棒隊，但當時父親希望自己接受更嚴格的訓練，才前往高雄市壽天國小就讀，後來也曾參加徐生明少棒賽，不過細節已記不清。

台鋼雄鷹因備戰21日開打的捷克交流賽目前仍在秋訓，曾昱磬透露，主要針對技術面調整，有別於以往的實戰投打練習，這次採取在投手丘架設2台發球機，1台設定速球、1台設定變化球，同時啟動但只有1台會投球，要在瞬間進行判斷。

「效果其實不錯。」曾昱磬表示：「這次訓練讓我們跳脫原本舒適圈，嘗試更高難度的打擊訓練，一開始覺得比較困難，但習慣之後比較可以隨心所欲。」

曾昱磬今年在中華職棒出賽63場，敲出24支安打、打擊率1成79，也意外解鎖登板投球紀錄，當時曾開玩笑說「秋訓要練投球」，曾昱磬今天也澄清：「沒有啦，還是正常訓練。」