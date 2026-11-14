亞冠賽／中華隊晉級條件出爐！贏球免算數學 若輸1分怎麼輸牽動天堂地獄

日本隊以3戰全勝率先挺進冠軍賽，晚間中華隊與南韓隊過招，決定另一席誰屬，中華隊贏球就能晉級，輸球也不代表100%絕望，但比賽是否有打九局下、輸幾分，牽動結局將在天堂地獄之間。

台韓大戰在台灣時間晚上6點開打，中華隊贏球就能晉級，與日本隊一逐年輕世代亞洲之巔，若南韓隊贏球，則台韓澳都是1勝2敗，將透過對戰優質率（TQB）決定晉級球隊。

澳洲隊進攻25局攻下13分、守備25局失29分，TBQ為-0.64，已確定不可能在剩餘3隊取得最優TBQ，只能打季軍戰。

南韓隊目前進攻18局攻下12分、守備17局失17分，中華隊進攻18局攻下6分、守備18局失9分。中華隊今晚贏球的狀況最單純，不需任何計算，由中華隊前進冠軍賽；若南韓隊贏球，比賽是否進行九局下將有關鍵影響。

若南韓隊在九局上守備結束就贏球，將由南韓隊晉級冠軍賽，若兩隊平手進入九局下，南韓隊在無人出局即再見仍將拿到晉級門票，但若中華隊多撐一個出局數，就有機會起死回生，但前提是1分差輸球。

在1分差情況下，中華隊九局下一出局輸球，南韓隊得分在6分以內（含6分），將由中華隊晉級，若兩出局輸球，則由中華隊晉級。