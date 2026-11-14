亞冠賽／超罕見「全壘打完全打擊」！日本游擊砲宗山壘48小時4轟 網友：太怪物了…

日本游擊手宗山壘今日在首局無人出局滿壘時轟出滿貫砲，幫助日本以16：1在7局「扣倒」澳洲，3戰全勝晉級15日的冠軍戰，宗山壘本屆大會不僅連3場開轟，48小時內更累積4轟，而且依序是陽春砲、兩分砲、三分砲、滿貫砲，完成罕見的「全壘打完全打擊」。

宗山壘12日對中華隊在9局敲出陽春砲，13日對韓國先在7局轟出兩分砲，又在5：5平手的8局打出決勝三分砲，本屆大會15打數8安打，4轟、10分打點。

連續兩天站上英雄台的宗山壘賽後表示，「真沒想到今天也能站上這裡。賽前河田教練跟我說『今天打中外野安打就好』，我就是抱著這樣的心情上場。滿貫全壘打應該是我人生第一次，連續3天開轟也是人生第一次，所以覺得這是很好的一支。」

他也說，「我本來以為球會飛過外野手頭頂，結果飛出去了真的很好。前後都有很好的打者，串連打線的意識，在大會期間反映在成績上了。」

有趣的是，同樣3戰4轟的1棒正木智也，比賽中還對宗山壘喊「追上你了！」。兩人3戰合計8轟18分打點，正木也笑說，「我打點輸他。」

事實上，宗山壘職業生涯2年僅有11轟，在樂天也從沒打過滿貫砲，不禁讓日本網友直呼「這也太怪物了吧……」、「看到不得了的東西了」，還有人喊「一定要讓他接源田的游擊手位置」。