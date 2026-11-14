聽新聞
0:00 / 0:00
亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽 台韓大戰爭第2張門票
日本隊今天繼續秀狂暴火力，全隊敲出11支安打，包括3發全壘打，「正宗」核彈頭繼續開砲，正木智也兩分砲、宗山壘滿貫砲，率領日本隊以16：1提前7局扣倒澳洲隊，以預賽3勝率先挺進冠軍賽。
日本隊的火力在首局就讓澳洲隊招架不住，打到第13人次才出現第1個出局數，最終單局進攻15人次，敲出6安打、5保送，灌進11分大局，包括宗山壘的滿貫砲。
日本隊單場3轟，除了宗山壘之外，第二局正木智也、第三局渡部聖彌都敲出兩分砲，團隊在預賽3場累積達到10轟，正木智也、宗山壘都敲4轟。
日本隊以不敗之姿率先挺進冠軍賽，等待對手出爐。晚間上演台韓大戰，中華隊贏球就能晉級，與日本隊一逐年輕世代亞洲之巔，若南韓隊贏球，將透過對戰優質率（TQB）決定晉級球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。