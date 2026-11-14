快訊

彰化縣一周內3候選人去世 政界、民俗人士這樣解讀

亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽！台韓大戰要爭第2張門票

黃仁勳落馬有玄機？陳昭榮棄演從商…突談「黃皮膚」在白人世界處境

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽 台韓大戰爭第2張門票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
宗山壘滿貫砲擊沉澳洲。圖截自X
宗山壘滿貫砲擊沉澳洲。圖截自X

日本隊今天繼續秀狂暴火力，全隊敲出11支安打，包括3發全壘打，「正宗」核彈頭繼續開砲，正木智也兩分砲、宗山壘滿貫砲，率領日本隊以16：1提前7局扣倒澳洲隊，以預賽3勝率先挺進冠軍賽。

日本隊的火力在首局就讓澳洲隊招架不住，打到第13人次才出現第1個出局數，最終單局進攻15人次，敲出6安打、5保送，灌進11分大局，包括宗山壘的滿貫砲。

日本隊單場3轟，除了宗山壘之外，第二局正木智也、第三局渡部聖彌都敲出兩分砲，團隊在預賽3場累積達到10轟，正木智也、宗山壘都敲4轟。

日本隊以不敗之姿率先挺進冠軍賽，等待對手出爐。晚間上演台韓大戰，中華隊贏球就能晉級，與日本隊一逐年輕世代亞洲之巔，若南韓隊贏球，將透過對戰優質率（TQB）決定晉級球隊。

日本隊 亞冠賽 冠軍

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／日韓6轟互鬥 日本靠宗山壘雙響砲、致勝3分彈維持全勝

亞冠賽／日本隊敲3轟含正木智也雙響砲 中華隊全場僅2安0：5遭完封

亞冠賽／日本隊超狂前兩棒 正木智也、宗山壘兩戰合敲6轟

亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

相關新聞

亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽 台韓大戰爭第2張門票

日本隊今天繼續秀狂暴火力，全隊敲出11支安打，包括3發全壘打，「正宗」核彈頭繼續開砲，正木智也兩分砲、宗山壘滿貫砲，率領日本隊以16：1提前7局扣倒澳洲隊，以預賽3勝率先挺進冠軍賽。

U23世界盃／雷皓博完投7局+黃鈞麟超前轟 中華隊2：1逆轉日本收二連勝

中華隊今天在U23世界盃超級循環賽第2戰對上挑戰三連霸的日本隊，雷皓博完投7局壓制對手，打線則有中信兄弟隊黃鈞麟在6局上轟出超前陽春砲再當功臣，終場中華隊以2：1逆轉日本隊，複賽二連勝、戰績形成2勝2敗。

亞冠賽／誰來救救無尾熊？日本首局攻15人次灌11分 澳洲2投0.0局退場

日本隊挑戰亞冠賽三連霸，不容許晉級之路上出現任何變數，今天在第一局就為澳洲隊帶來震撼教育，單局狂攻15人次，敲出6安打、5保送，灌進11分，包括宗山壘滿貫砲、本屆個人第4轟。

亞冠賽／今晚力拚南韓！中華隊拚晉級有3條路可走 僅1路徑不用算數學

亞冠賽打完前兩天賽程，中華隊1勝1敗，能否首度前進冠軍賽要看今天兩場比賽戰果，中華隊前進冠軍賽唯一不需算數學的途徑，為日本隊擊敗澳洲隊且中華隊擊敗南韓隊，將直接確定日本、中華隊前進冠軍賽，若上演其他劇本就要開始燒腦。

亞冠賽／悍將應援團Juicy爆紅連日媒都來專訪 曝鈴木駿輔都喊「肉包」

中華隊征戰亞冠賽，東京巨蛋應援舞台上少不了「嬌」點，這回掠奪日本球迷目光的身影，卻是身穿「111」號球衣肉嘟嘟的男人，來自富邦悍將隊應援團的Juicy，紅到連日本媒體都特地對他進行專訪取材。

中職／日本武士明年來台打交流賽 蔡其昌盼未來再加入韓國

日本武士隊將於明年3月6、7日來台交流，中華職棒與日本職棒今天於日本東京巨蛋舉行記者會、完成簽約。中職會長蔡其昌表示，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。