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中職／日本武士明年來台打交流賽 蔡其昌盼未來再加入韓國

中央社／ 台北14日電
日本武士隊將於明年3月6、7日來台交流。 歐新社
日本武士隊將於明年3月6、7日來台交流。 歐新社

日本武士隊將於明年3月6、7日來台交流，中華職棒與日本職棒今天於日本東京巨蛋舉行記者會、完成簽約。中職會長蔡其昌表示，不僅是台日，也盼未來再加入韓國共推亞洲棒球運動。

亞洲職棒冠軍爭霸賽目前在日本東京巨蛋舉行中，中職會長蔡其昌先前就預告，此趟赴日另一個重要任務，就是要確定日本武士隊來台進行交流賽，今天與日本職棒（NPB）會長榊原定征一同在東京巨蛋舉行記者會、正式簽約。

蔡其昌表示，台灣與日本長年維持深厚情誼，期盼透過此次賽事，讓雙方頂尖選手有更多相互切磋、學習機會，不僅讓台灣球迷欣賞高水準的棒球賽事，同時也讓日本感受到台灣球迷的熱情。

蔡其昌也期待本次交流賽順利圓滿舉行，為台日棒球交流開啟更多合作契機，並提到不僅是與日本維持穩定交流，也和韓職會長聯繫過，未來希望加入韓職，亞洲3個棒球強權國家應承擔起更大的責任，讓亞洲的棒球市場、人口都可以再增加。

日本職棒會長榊原定征也提到，目前正在東京巨蛋舉行的亞洲職棒冠軍爭霸賽，吸引許多球迷進場觀賽，讓日本深刻感受到台灣球迷對棒球運動的高度關注與熱情。

榊原定征期盼透過此次賽事，讓日本武士隊累積寶貴經驗，進一步深化台日雙方的信賴關係與友好情誼，為棒球交流創造更多契機。

根據日媒報導，這也將是日本武士隊繼2013年底在台北舉辦的「2013 BASEBALL CHALLENGE」後，睽違14年再度來台打交流賽。

日本隊 日本 蔡其昌

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