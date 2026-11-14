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中職／日本武士要來了！明年3月前進台北大巨蛋 與中華隊過招2場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒與日本職棒攜手主辦台日國際交流賽，預計於2027年3月6日、7日在台北大巨蛋舉行，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右）、日本職棒會長榊原定征（左）今天在東京巨蛋正式簽約。圖／中華職棒提供
中華職棒與日本職棒攜手主辦台日國際交流賽，預計於2027年3月6日、7日在台北大巨蛋舉行，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右）、日本職棒會長榊原定征（左）今天在東京巨蛋正式簽約。圖／中華職棒提供

中華職棒與日本職棒攜手主辦台日國際交流賽，預計於2027年3月6日、7日在台北大巨蛋舉行，兩場賽事皆安排晚間登場，讓台灣球迷有機會欣賞高水準的棒球對決，相關賽事資訊及活動內容，預計於12月中旬正式對外公布。

中華職棒與日本職棒今天於東京巨蛋舉行記者會，並完成簽約儀式，此次賽事不僅是台日職業棒球深具意義的交流機會，也期盼透過雙方合作，進一步深化台日棒球交流、促進兩地友好情誼，共同推動亞洲棒球運動持續發展。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，非常榮幸此次能與日本職棒攜手合作，共同促成台日交流賽。台灣與日本長年維持深厚情誼，期盼透過此次賽事，讓雙方頂尖選手有更多相互切磋、學習的機會，不僅讓台灣球迷欣賞高水準的棒球賽事，同時也讓日本感受到台灣球迷的熱情。

蔡其昌也期待本次交流賽能夠順利圓滿舉行，為台日棒球交流開啟更多合作契機，並特別感謝日本職棒聯盟、日本職棒各球團，以及中華職棒各球團的共同努力與支持，讓此次賽事得以順利促成。他也誠摯邀請日本、台灣及世界各地熱愛棒球的球迷來到台灣，親身感受台灣棒球的熱情與魅力。

日本職棒會長榊原定征提到，目前正在東京巨蛋舉行的亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊獲得熱烈支持，吸引許多球迷進場觀賽，讓日本方面深刻感受到台灣球迷對棒球運動的高度關注與熱情。

榊原定征表示，期盼透過此次賽事，讓日本代表隊累積寶貴經驗，進一步深化台日雙方的信賴關係與友好情誼，為兩地棒球交流創造更多契機。

此外，中華職棒與日本職棒也預計規畫以兒童為對象的棒球推廣活動，希望透過多元交流，讓更多年輕世代接觸棒球、感受棒球運動的魅力。

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