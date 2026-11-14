亞冠賽／誰來救救無尾熊？日本首局攻15人次灌11分 澳洲2投0.0局退場

日本隊挑戰亞冠賽三連霸，不容許晉級之路上出現任何變數，今天在第一局就為澳洲隊帶來震撼教育，單局狂攻15人次，敲出6安打、5保送，灌進11分，包括宗山壘滿貫砲、本屆個人第4轟。

澳洲隊由曾隸屬道奇體系、層級1A的28歲右投多蘭（Liam Doolan）先發，面對5打席，被敲3安打、1保送，加上三壘手坎貝爾（Clayton Campbell）失誤，未取得任何出局數就退場。

澳洲隊換投並未止住失血，溫斯利（Ben Walmsley）面對6人次同樣都沒解決，被敲2安打、4保送，包括宗山壘在單局第二打席擊出的滿貫砲，讓日本隊還沒有任何出局數，記分板上已經高掛11：0。

日本隊單局進攻到第13人次，才由山口航輝的內野飛球出現第1個出局數，隨著戰局崩盤，現場球迷視線關注起為澳洲隊應援的無尾熊吉祥物，看牠為了第1個出局數、第1個三振歡欣鼓舞的模樣，日本球迷留言「好想抱抱牠」、「誰來救救無尾熊」。