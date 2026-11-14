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亞冠賽／日本隊晚接午連2戰3轟的宗山壘都喊累 「滿多人沒睡飽」
日本隊在預賽前兩天取得兩勝，今天中午出戰澳洲隊，有望鎖定晉級席次。此役面對「晚接午」考驗，連2戰3轟、昨役雙響砲的宗山壘都有些吃不消，今天賽前坦言，應該有滿多球員都沒有睡飽。
正木智也、宗山壘扛起日本隊前兩棒，在本屆賽事成為最凶猛核彈頭，正木兩戰7打數敲4安打，包括3轟，宗山則是10打數敲6安打，包括5長打、3轟。
日本隊昨晚以9：5擊敗南韓隊，今天將在午場面對澳洲隊，宗山賽前受訪透露，「不只是我，應該很多球員都沒有睡飽。」但他也強調，球季中就會遇到這樣的狀況，「在這種時候，就是做好自己該做的事情，今天也會盡可能做好準備。」
本屆預賽共有兩隊有「晚接午」賽程，除了日本隊外，就是中華隊在第一天晚場面對日本隊、第二天午場面對澳洲隊。此外，澳洲隊預賽3場都是午場，南韓隊首日午場後接下來兩場晚場。
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