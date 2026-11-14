U23世界盃／雷皓博完投7局+黃鈞麟超前轟 中華隊2：1逆轉日本收二連勝

中華隊今天在U23世界盃超級循環賽第2戰對上挑戰三連霸的日本隊，雷皓博完投7局壓制對手，打線則有中信兄弟隊黃鈞麟在6局上轟出超前陽春砲再當功臣，終場中華隊以2：1逆轉日本隊，複賽二連勝、戰績形成2勝2敗。

中華隊在預賽驚險搶下最後一張晉級門票，帶著0勝2敗挺進超級循環賽，昨天以6：1擊敗南韓隊後，保住爭取獎牌的機會，今天面對複賽戰績2勝1敗的日本隊。

此戰中華隊推出就讀國立體大的19歲台美混血投手雷皓博先發，1局下接連被敲出2支安打失1分，讓日本隊先取得領先優勢，但他隨即穩住陣腳，投完全場沒再失分。

中華隊打線在4局上突破日本先發投手長谷川康生，鄭俊瑋率先上場揮出安打還靠對手失誤站上二壘，藉由黃鈞麟的犧牲觸擊推進上三壘後，黃柏叡敲游擊滾地球送回追平分，雙方1：1平手。

6局上日本隊換上第二任投手藤井真仁，黃鈞麟在2出局後上場，轟出一發中外野方向的超前陽春砲，替中華隊取得領先，也是中華隊在本屆賽事的第4轟。

黃鈞麟今天擔任中華隊先發第2棒、右外野手，目前在本屆賽事累積3支安打，3安都價值連城，預賽對巴拿馬隊敲出2分打點超前二壘打，昨天超級循環賽首戰對決南韓隊，2局下敲出追平比數的安打，今天再次挺身而出，開轟當功臣。

雷皓博此戰完投7局用85球，被敲4支安打，沒有投出保送，送出4次三振，失1分，靠著隊友打線在比賽後段逆轉戰局，拿下完投勝，也幫助中華隊保住前進決賽的機會。