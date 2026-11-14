亞冠賽／悍將應援團Juicy爆紅連日媒都來專訪 曝鈴木駿輔都喊「肉包」

中華隊征戰亞冠賽，東京巨蛋應援舞台上少不了「嬌」點，這回掠奪日本球迷目光的身影，卻是身穿「111」號球衣肉嘟嘟的男人，來自富邦悍將隊應援團的Juicy，紅到連日本媒體都特地對他進行專訪取材。

Juicy在亞冠賽期間掀起極大話題，日本球迷的視線難以從他身上移開，以肉嘟嘟的身形，跳起俐落的舞蹈、可愛的動作，搭載賣力吶喊應援，存在感超強烈，讓日本網友大讚：「給我更多111號」、「111號大哥的衝擊力實在太強了，笑死」、「誰能不注意到111號啊？」

日本媒體「THE ANSWER」在昨天中華隊擊敗澳洲隊賽後找上Juicy進行專訪，儘管他表達自己只會一點日文，但幾乎全程以日文回答，讓日本媒體留下深刻印象。Juicy也解釋，是因為很喜歡日本偶像，所以開始學習日文，最喜歡的是早安少女組，「以前喜歡安倍夏美，現在只要是早安家族旗下的偶像都喜歡。」

得知自己在日本掀起話題，Juicy大感驚訝：「真的嗎？謝謝大家。」有音樂背景的他，也透露接觸應援工作的緣由，自己原本就很憧憬在遊樂園演出一類的工作，「我想看到大家的笑容，啦啦隊也是一樣的工作吧！」

Juicy還在訪問中分享一件趣事，由於悍將陣中就有來自日本的選手鈴木駿輔，兩人常以日文交流，「他經常叫我『肉包』，我會回他『誰啊？我是人欸！』」