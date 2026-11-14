快訊

「蔡總統，妳還願意坐下聽我講完嗎？」 鍾明軒吐心聲：怕台灣民主只剩漂亮招牌

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／悍將應援團Juicy爆紅連日媒都來專訪 曝鈴木駿輔都喊「肉包」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊應援團成員Juicy在亞冠賽應援舞台上成為最大話題。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊應援團成員Juicy在亞冠賽應援舞台上成為最大話題。圖／富邦悍將隊提供

中華隊征戰亞冠賽，東京巨蛋應援舞台上少不了「嬌」點，這回掠奪日本球迷目光的身影，卻是身穿「111」號球衣肉嘟嘟的男人，來自富邦悍將隊應援團的Juicy，紅到連日本媒體都特地對他進行專訪取材。

Juicy在亞冠賽期間掀起極大話題，日本球迷的視線難以從他身上移開，以肉嘟嘟的身形，跳起俐落的舞蹈、可愛的動作，搭載賣力吶喊應援，存在感超強烈，讓日本網友大讚：「給我更多111號」、「111號大哥的衝擊力實在太強了，笑死」、「誰能不注意到111號啊？」

日本媒體「THE ANSWER」在昨天中華隊擊敗澳洲隊賽後找上Juicy進行專訪，儘管他表達自己只會一點日文，但幾乎全程以日文回答，讓日本媒體留下深刻印象。Juicy也解釋，是因為很喜歡日本偶像，所以開始學習日文，最喜歡的是早安少女組，「以前喜歡安倍夏美，現在只要是早安家族旗下的偶像都喜歡。」

得知自己在日本掀起話題，Juicy大感驚訝：「真的嗎？謝謝大家。」有音樂背景的他，也透露接觸應援工作的緣由，自己原本就很憧憬在遊樂園演出一類的工作，「我想看到大家的笑容，啦啦隊也是一樣的工作吧！」

Juicy還在訪問中分享一件趣事，由於悍將陣中就有來自日本的選手鈴木駿輔，兩人常以日文交流，「他經常叫我『肉包』，我會回他『誰啊？我是人欸！』」

亞冠賽 鈴木 日媒

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／光之愛徒！王念好敲二壘打躍日媒版面 「備受期待的台灣4棒」

亞冠賽／台日游擊手大比拚 李勛傑力推馬傑森：不會輸宗山壘

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

亞冠賽／警戒正木智也仍挨2轟 高志綱坦言徹底被壓制

相關新聞

U23世界盃／雷皓博完投7局+黃鈞麟超前轟 中華隊2：1逆轉日本收二連勝

中華隊今天在U23世界盃超級循環賽第2戰對上挑戰三連霸的日本隊，雷皓博完投7局壓制對手，打線則有中信兄弟隊黃鈞麟在6局上轟出超前陽春砲再當功臣，終場中華隊以2：1逆轉日本隊，複賽二連勝、戰績形成2勝2敗。

亞冠賽／今晚力拚南韓！中華隊拚晉級有3條路可走 僅1路徑不用算數學

亞冠賽打完前兩天賽程，中華隊1勝1敗，能否首度前進冠軍賽要看今天兩場比賽戰果，中華隊前進冠軍賽唯一不需算數學的途徑，為日本隊擊敗澳洲隊且中華隊擊敗南韓隊，將直接確定日本、中華隊前進冠軍賽，若上演其他劇本就要開始燒腦。

亞冠賽／悍將應援團Juicy爆紅連日媒都來專訪 曝鈴木駿輔都喊「肉包」

中華隊征戰亞冠賽，東京巨蛋應援舞台上少不了「嬌」點，這回掠奪日本球迷目光的身影，卻是身穿「111」號球衣肉嘟嘟的男人，來自富邦悍將隊應援團的Juicy，紅到連日本媒體都特地對他進行專訪取材。

亞冠賽／日本隊晚接午連2戰3轟的宗山壘都喊累 「滿多人沒睡飽」

日本隊在預賽前兩天取得兩勝，今天中午出戰澳洲隊，有望鎖定晉級席次。此役面對「晚接午」考驗，連2戰3轟、昨役雙響砲的宗山壘都有些吃不消，今天賽前坦言，應該有滿多球員都沒有睡飽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。