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亞冠賽／今晚力拚南韓！中華隊拚晉級有3條路可走 僅1路徑不用算數學

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亞冠賽／今晚力拚南韓！中華隊拚晉級有3條路可走 僅1路徑不用算數學

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊今天晚場迎戰南韓隊，爭取前進亞冠賽冠軍賽門票。圖／中華職棒提供
中華隊今天晚場迎戰南韓隊，爭取前進亞冠賽冠軍賽門票。圖／中華職棒提供

亞冠賽打完前兩天賽程，中華隊1勝1敗，能否首度前進冠軍賽要看今天兩場比賽戰果，中華隊前進冠軍賽唯一不需算數學的途徑，為日本隊擊敗澳洲隊且中華隊擊敗南韓隊，將直接確定日本、中華隊前進冠軍賽，若上演其他劇本就要開始燒腦。

日本隊目前取得2勝0敗，中華隊、澳洲隊都是1勝1敗，南韓隊則是0勝2敗，今天中午日本隊與澳洲隊交手、晚上中華隊與南韓隊過招，決定決賽日的對戰戲碼。

亞冠賽根據預賽勝率排名，若勝率相同，依序比較對戰優質率（TQB）、責失分對戰優質率（ER-TQB）、團隊打擊率，若上述條件都無法分出高下則以擲硬幣決定。值得注意的是，所有預賽成績都會納入比較，而非僅有平手球隊之間相比。

對中華隊來說，前進冠軍賽唯一不用算數學的勝敗組合為日本隊擊敗澳洲隊、中華隊擊敗南韓隊，將由日本3勝、中華隊2勝進入冠軍賽，1勝的澳洲、0勝的南韓隊打季軍戰。

若日本隊擊敗澳洲隊、中華隊輸給南韓隊，將形成台韓澳都是1勝2敗；若澳洲隊擊敗日本隊、中華隊擊敗南韓隊，將形成台日澳都是2勝1敗；最糟劇本為澳洲隊擊敗日本隊、南韓隊擊敗中華隊，同樣不用算數學，但將是由日本、澳洲同以2勝進入冠軍賽。

中華隊 亞冠賽 南韓

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