亞冠賽／明迎關鍵台韓大戰 20歲旅日投手徐翔聖先發

中華隊在亞洲職棒冠軍爭霸賽預賽戰績1勝1敗，明天對決2連敗的南韓隊，有望力拚參賽三屆以來首張冠軍戰門票，將推出效力於養樂多隊的20歲台日混血投手徐翔聖先發。

中華隊在今年亞冠賽首戰以0：5遭地主日本隊完封，今天第二戰以6：4擊敗澳洲隊，戰績1勝1敗；南韓隊則是首戰以7：8敗給澳洲隊，今天對上日本隊再以5：9吞敗，二連敗排名4隊墊底。

過去兩屆賽事中華隊都以季軍作收，面對南韓兩場賽事都吞敗。明天在本屆預賽最終戰面對南韓，爭取對戰首勝、並力拚隊史在亞冠賽首次爭冠機會。若日本隊午場擊敗澳洲，將以三連勝之姿挺進冠軍戰，晚場中華隊擊敗南韓就能與日本爭冠。

中華隊將推出旅日投手徐翔聖先發，這次亞冠賽是他繼去年經典賽資格賽、今年名古屋亞運後，第三度入選中華隊參與國際賽，首度扛起抗韓任務。