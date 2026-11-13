亞冠賽／日韓6轟互鬥 日本靠宗山壘雙響砲、致勝3分彈維持全勝

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽今晚在東京巨蛋進行日韓大戰，雙方單場6發全壘打互轟，日本隊敲4轟，恐怖前兩棒正木智也、宗山壘都是2天3轟表現，其中宗山壘此戰單場雙響砲，包括在8局下敲出致勝3分彈，幫助日本隊以9：5打下二連勝，延續亞冠賽9連勝；南韓隊則吞下二連敗，明天對決中華隊。

日本隊昨天首戰以5：0完封中華隊，單場3轟包括正木智也連兩打席全壘打、宗山壘9局轟陽春砲。今天第二戰再推出左投登板，由效力於讀賣巨人隊的左投竹丸和幸在主場先發，對決南韓隊左投金晉旭。

竹丸和幸前兩局都被對手攻佔上得點圈，但守住局面無失分，3局上則是在連飆2K形成2出局後，一顆150公里的速球被南韓第4棒韓東熙轟出右外野陽春全壘打，南韓先取得1：0領先。

日本隊打線前兩局還未能突破南韓先發金晉旭，僅靠2次保送上壘。3局下由首名打者、第9棒庄子雄大敲出三壘打開啟攻勢，正木智也接著上場，掌握132公里的滑球轟出左外野超前2分彈，一棒幫日本隊以2：1超前比數，正木智也兩天敲3轟，展現超狂火力。

6局下日本隊捕手小島大河砲轟南韓投手全俊杓，2出局後敲出陽春全壘打；7局下正木智也獲保送上壘，游擊手宗山壘再從朴示洹手中敲出2分全壘打，連兩天開轟，日本隊靠3發全壘打拉開5：1領先。

日本隊竹丸和幸先發4局失1分，被敲出5支安打、送出6次三振，之後石田裕太郎中繼2局、鈴木豪太投1局都沒被敲出安打、無失分。

戰況進入第8局出現變化，日本換上第4任投手中森俊介，保送首名打者後，讓安賢民擊出游擊滾地球，游擊手宗山壘選擇傳二壘沒能抓到跑者，一、二壘有人的局面下，南韓靠韓東熙安打追回1分，接著金揮執從森田駿哉手中轟出3分全壘打，一舉將戰局扳成5：5平手。

日本隊單局花光4分領先優勢，但8局下馬上還以顏色，長谷川信哉因觸身球上壘，2出局後正木智也遭故意四壞球敬遠，宗山壘接著用球棒彌補自己的守備瑕疵，面對金映祐轟出右外野3分全壘打，連兩打席開轟、兩天敲3轟，也替日本隊打下致勝一擊，之後山口航輝二壘打再添1分保險分。

日本隊在9局上推出來自西武隊的20歲火球男篠原響登板關門，先被金智讚擊出內野安打，但接著連續解決南韓前三棒，包括對金倒永、安賢民連飆2K結束比賽。

過去兩屆賽事都由日韓爭冠，南韓隊本屆先後被給澳洲及日本吞下二連敗，若明天午場日本隊擊敗戰績1勝1敗的澳洲隊，明晚「台韓交手」，中華隊只要贏球就能取得首次亞冠賽爭冠資格。