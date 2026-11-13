亞冠賽／日本隊超狂前兩棒 正木智也、宗山壘兩戰合敲5轟

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽，日本隊前兩棒展現超狂火力，正木智也、宗山壘「雙箭頭」面對中華隊、南韓隊都是連續兩天開轟，截至日韓戰7局結束，兩人前兩場比賽已合計敲出5發全壘打。

來自軟銀隊的強打正木智也為今年日本大賽MVP，今年亞冠賽以外卡身份入選，扛起日本隊開路先鋒，扮演「超級核彈頭」。

正木智也昨天首戰面對中華隊，前兩打席都從林子崴手中轟出全壘打，單場4支3、3打點表現。今天在3局下再砲轟南韓隊先發左投金晉旭，轟出超前2分彈，兩天敲3轟。

宗山壘則是樂天金鷲隊游擊手，被看好成為日本隊新生代游擊手接班人，不僅守備表現獲高度肯定，進入職業後首次入選國家隊也展現打擊實力。昨天首戰在9局上砲轟中華隊右投盧孟揚；今天面對南韓隊，7局下又從朴示洹手中敲出2分砲，連兩場比賽開轟。