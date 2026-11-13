王貞治建議大谷翔平改走「一刀流」 專注打擊挑戰極限

日本職棒傳奇球星王貞治今天談及洛杉磯道奇隊球星大谷翔平時表示，隨著年齡增長，大谷的投球能力可能逐漸下滑，建議大谷不妨考慮專心打擊，挑戰自己能達到什麼樣的高度。而當年一手栽培大谷二刀流的栗山英樹充滿信心地說，大谷一定還會帶給大家驚喜，期待明年看到他更出色的表現。

現年86歲的王貞治目前擔任福岡軟銀鷹球團會長，也是致力推動棒球發展的「球心會」代表。他今天下午與球心會副代表、日本火腿鬥士隊首席棒球長（CBO）栗山英樹，一同出席在東京日本外國特派員協會（FCCJ）舉行的記者會，暢談日本棒球的現況與未來。

談到大谷翔平接下來的發展，王貞治認為，要一直維持二刀流巔峰時期的表現並不容易，尤其投球能力可能隨著年齡逐漸下滑。他表示，這只是自己的想法，但如果大谷能將心力完全放在打擊上，或許能挑戰另一種高度。

王貞治說：「我認為他的投球能力會慢慢下滑，所以要再追求二刀流巔峰時期的表現，恐怕不太容易。以我個人的想法，不妨專心打擊，挑戰看看究竟能走到什麼程度。」

面對王貞治提出的「一刀流」建議，曾在日本火腿隊執教大谷的栗山英樹，先是苦笑著說，「代表就坐在旁邊，實在有點難開口。」隨後話鋒一轉說，「他可是大谷翔平，一定會再讓所有人大吃一驚」，展現對昔日子弟兵的十足信心。

他認為，大谷雖然經歷傷勢，也度過了一個留下不少遺憾的球季，但這些不甘心反而可能成為成長的動力，「我相信明年一定能看到再次帶給大家驚豔的大谷翔平。」

除了大谷翔平的未來，近年越來越多日本球員選擇前往美國發展，也成為記者會上的熱門話題。有記者提問，不僅日本職棒球員持續挑戰大聯盟，現在甚至有年輕選手考慮跳過日本職棒，直接赴美就讀大學或尋求職業發展機會，日本棒球該如何留住人才，成為新的課題。

對此，王貞治認為，日本棒球過去在培養球員時，往往太在意如何糾正缺點，反而忽略每個孩子原本擅長的事情。

他舉例，一名投手如果總是投不進好球帶，教練一直要求他改善控球，未必能立刻看到效果。但如果換個方式，鼓勵他把球投得更快，讓孩子感受到自己的進步，練習也會變得更有趣。

王貞治表示，沒有人喜歡一直被指出缺點，有些弱點即使努力也不一定能改變。與其如此，不如多鼓勵孩子發揮長處，讓他們真正享受打棒球的樂趣。他也樂見日本近年的基層棒球教學，逐漸朝這個方向改變。

栗山英樹指出，日本棒球其實擁有很好的「育成力」，從投球、打擊到守備，都有相當細緻的訓練方式，只是過去各個教練和球隊往往各自累積經驗，缺少彼此交流的機會。如果能把這些方法分享出去，相信能讓更多孩子受益。

至於年輕球員紛紛赴美，栗山認為，不需要刻意阻止。他坦言，如果美國有更好的訓練環境，家長希望孩子到當地發展，也是很自然的事情。

他強調，與其制定規則限制球員出國，不如想辦法讓日本的棒球環境變得更好，讓年輕人即使有機會赴美，仍然願意選擇留在日本。他形容，這股赴美潮對日本棒球來說雖然是危機，卻也是重新思考人才培育方式的好機會。