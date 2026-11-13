黑豹旗／升高三更有責任感 平鎮范博超5局飆8K突破生涯最速146公里

平鎮高中今天在黑豹旗32強戰對上鶯歌工商，高三左投范博超先發上陣，主投5局只被擊出2支安打，飆8次三振，失1分，最快球速飆到生涯最快的146公里，范博超對此也十分驚喜，笑說：「太快就突破了，有點嚇到自己。」

范博超今天先發出戰鶯歌工商，2局上被首名打者敲安打，之後讓跑者連兩盜攻佔三壘，但他連飆3K守住危機。3局上則是投保送開局，接著在二壘有人時發生暴投失1分。4局上則是讓打者因失誤上壘後再被敲安打，之後又是用2K守住三壘有人的局面。

先發5局雖僅被敲2安，卻屢屢遇上失分危機，范博超說：「今天表現感覺還是可以更好，控球有點偏差，丟得太小心了。」他提到，因為已經高三，想要有好的表現帶領球隊，因此給自己太大的壓力，「狀況不差，但丟到自己有點亂掉，因為不想讓他們上壘、得分，想法有點太多了。」

升上高三後，范博超自認心態和想法更成熟，「在場上遇到狀況的時候，有辦法即時調整，儘快把感覺找回來。」而他與陣中另一名王牌左投劉任右，今年也將扛起帶領球隊的重擔，范博超說：「有要求自己要想辦法把這個球隊撐起來，比較有責任感了。」

高三這一年的目標，范博超盼再將球速提升，將現有的曲球、滑球和變速球練得更得心應手，並且讓控球更加穩定，「希望用球數可以更精簡一點，才可以丟更長局數。」

范博超原本的目標，希望投球均速維持水準，極速也至少都能維持在過去最快的145公里，然而今天他在大批國內外球探的關注之下，最快球速達146公里，突破自己生涯最速。

賽後范博超聽到這個消息，瞪大眼睛又驚又喜地「哇」了出來，他透露，原本有期待能不能在這次黑豹旗球速提升1至2公里，沒想到今天就突破，「今天沒有特別多用力，就是專注在打者。」