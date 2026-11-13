黑豹旗／高三雙左投范博超、劉任右合飆10K 平鎮8：1淘汰鶯歌闖16強

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天展開32強戰，尋求衛冕的平鎮高中與上屆挺進8強的鶯歌工商正面交鋒，平鎮高三雙左投范博超、劉任右聯手壓制對手，加上打線在6局下進帳5分大局，終場以8：1拿下勝利，前進16強。

平鎮高中力拚下黑豹旗二連霸，今年投手群由兩名高三左投領銜，今天在對上鶯歌之戰，范博超先發5局僅被擊出2支安打，有1次保送，送出8次三振，3局上投出保送後遇上小亂流，因暴投失1分，最快球速146公里寫生涯最速。

平鎮打線在前5局打完取得3：1領先，第6局壓出王牌劉任右後援，投2局連續解決6名打者，沒有被敲出安打，送出2次三振，守住勝利，最快球速達148公里。

此戰平鎮打線雖全場僅敲4支安打，但5局下靠著對手奉送的5次四死球保送加上2次失誤，一舉攻下5分拉開比數，順利朝16強挺進。

平鎮高中教練羅健銘指出，范博超今年的整體表現更加成熟，從升高三的暑假開始，比賽的狀況都很穩定，今天賽前狀況也不錯，但感覺他在比賽時投起來太過小心，應該要更放開來丟，但在關鍵時刻他都能適時飆出三振。

平鎮高中高三左投范博超。記者葉姵妤／攝影

范博超以及今年亞洲青棒錦標賽中華隊王牌劉任右，兩人都是明年旅外潛力股，羅健銘評價兩名左投的投球形態不同、各有特色。

「劉任右是速球型，均速維持在91英里（約146公里），好的時候可以到94英里（約151公里），也有Sweeper（橫掃球）、滑球，偶爾以會用變速球，主要還是看他關鍵時直球優勢有沒有發揮。」至於范博超則是較全面的投手，「速度不錯，直球和變化球的控制都不錯。」

劉任右一直是國外球探長期追蹤的對象，羅健銘認為，范博超若是也想旅外發展，已具備不錯的變速球和曲球，除了球速還需要再提升，也要再增加一個球種，對他更有幫助。