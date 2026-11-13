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亞冠賽／中華隊14日對韓國關鍵戰 高志綱目標先馳得點

中央社／ 台北13日電
中職聯隊以6比4逆轉澳洲後拿下本屆首勝，接下來將迎戰火力強勁的韓國隊。 美聯社
中職聯隊以6比4逆轉澳洲後拿下本屆首勝，接下來將迎戰火力強勁的韓國隊。 美聯社

中職聯隊今天在亞洲職棒冠軍爭霸賽以6比4擊敗澳洲隊，本屆賽事取得1勝1敗，明天對上強敵韓國隊，關係到冠軍賽門票，總教練高志綱將目標放在先馳得點。

中職聯隊今天先發投手陳克羿在首局丟掉4分後回穩，繳出4.2局失4分（3分責失）、8次三振的成績，而中職聯隊除了首局攻下2分外，後續第2局張仁瑋開轟、第5局王念好敲安追平，到第7局馬傑森高飛犧牲打超前。

張仁瑋連2戰扛起先發第1棒，今天敲出中職聯隊本屆首轟，根據日本媒體報導，他在賽後受訪時表示，要感謝總教練給予出賽機會，當下自己沒有去想太多，而是專注在全力揮擊上。

高志綱也指出，今天能夠先馳得點很關鍵，張仁瑋的全壘打也帶動團隊氣勢，明天對手韓國隊是一支攻擊火力旺盛的隊伍，希望能在守備端穩紮穩打，全力以赴，爭取搶下第1分。

高志綱 亞冠賽 韓國

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