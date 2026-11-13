U23世界盃／林佾葳連2次國際賽壓制南韓 韓媒感嘆：再次成為剋星

台灣20歲業餘強投林佾葳在名古屋亞運對陣南韓隊，先發5局只失1分，一戰成名。今天U23世界盃棒球賽超級循環賽首戰，林佾葳再繳出6局失1分好投，幫助中華隊以6：1擊退南韓隊，韓媒也感嘆又被林佾葳壓制。

韓媒《Star News》以「怎麼會這樣！韓國棒球又栽在怪異投球姿勢手中，1：6慘敗台灣跌至墊底」為題撰文。

文中開頭就介紹，又是那名投手！曾在2026年名古屋亞運讓韓國隊吃盡苦頭的台灣無名投手，如今再次成為韓國隊剋星。韓國打線再度遭對方壓制，最終吞下令人失望的敗仗。

韓媒感嘆，這場比賽最讓韓國感到挫折的，就是再次敗在台灣20歲投手林佾葳手中。林佾葳正是先前在亞運讓韓國隊震撼的投手，儘管身材瘦長，卻有獨特抬腿投球動作，讓韓國打者難以掌握出棒時機，打擊節奏完全遭到打亂。

亞運林佾葳因隊友守備失誤丟1分，但先發5局沒任何自責分，僅用73球就把韓國打線壓制到只敲出1支安打。沒想到這次雙方在U23世界盃再度交手，韓國打者依舊拿他沒辦法。對韓國而言，這場敗仗不只讓球隊跌至超級循環賽墊底，更令人難堪的是，韓國打者再次被同一名台灣業餘投手徹底封鎖。國際賽打擊應變能力，再次受到嚴峻考驗。