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亞冠賽／打中華隊不像昨天打南韓隊順手 澳洲隊4棒賽後嘆：令人失望

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
澳洲今天亞冠賽4：6不敵中華隊，總教練尼爾森直言，這是澳洲隊近年來最令他失望的一戰。 美國聯合通訊社
澳洲今天亞冠賽4：6不敵中華隊，總教練尼爾森直言，這是澳洲隊近年來最令他失望的一戰。 美國聯合通訊社

澳洲隊昨天以8：7擊敗南韓隊震撼亞冠賽場，今天沒能延續氣勢，以4：6不敵中華隊，總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽後嚴詞表示：「這是澳洲隊近幾年來最令我失望的一場比賽。」

澳洲隊今天在首局就從中華隊先發投手陳克羿手中攻下4分，取得4：2領先，但接下來8局未能再攻陷城池，最終遭到中華隊逆轉戰局，預賽前兩場打完處於1勝1敗。

尼爾森表示，「今天真的非常令人失望，可以說是澳洲隊近年來最令我失望的一戰，守備和投手群都沒有發揮，讓比賽就這樣結束了。」

澳洲隊第四棒柏克（Chris Burke）指出，球隊在第一局攻勢積極、扎實擊球，但丟臉的是在接下來的比賽熄火，「在關鍵時刻沒能拿出表現，這場比賽不像昨天那樣在各方面都有完整發揮，真的很令人失望。」

澳洲隊不氣餒，接下來目標就是全力撂倒日本隊，尼爾森說：「今晚會開會檢討，並討論明天對日本隊的比賽，日本隊依然是一支具有強大攻擊火力的球隊，我現在滿腦子都是投手調度。」開路先鋒瑞伊（Jaylin Rae）說：「日本隊是世界第一，但通往冠軍賽的唯一道路就是擊敗他們，我們會做好準備迎戰。」

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