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黑豹旗／車禍斷職棒夢 成大南工黃宇揚黑豹旗最終戰飆速130公里

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
成大南工黃宇揚因車禍造成的右手傷疤。記者葉姵妤／攝影
成大南工黃宇揚因車禍造成的右手傷疤。記者葉姵妤／攝影

成大南工在今年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽於64強止步，高三球員黃宇揚最快球速達130公里，在科班球隊中顯得相當吸睛，雖因一場車禍斷了職棒夢，但沒放棄他對棒球的熱愛。

黃宇揚國小就讀台南市安慶國小，國中進入建興國中，高中則是在台南海事棒球隊，原本以投手身份發展，卻因為高一時騎乘電動機車自撞電線桿，造成右手開放性骨折，棒球路因此轉了彎。 

「撞到的那時候，我就抬了一下手，發現斷掉了⋯⋯。」黃宇揚在車禍第一時間，最關心的就是自己投球的右手，之後上了救護車就失去意識，歷經漫長的手術後，手肘內雖裝進讓他還能運動的鋼板，但他也不再以打職棒為目標。

成大南工黃宇揚。圖／中國信託Home Run Taiwan提供
成大南工黃宇揚。圖／中國信託Home Run Taiwan提供

雖然醫生評估，傷勢恢復後仍能夠打球，黃宇揚自認傷後也沒辦法恢復到昔日水準，加上因傷休息一年後重新開機，進度已落後同齡選手，因此決定放棄科班之路。

黃宇揚選擇休學一年，但沒想過捨棄打棒球這項興趣，之後考進棒球社團實力也具水準的成大南工，就讀板金科，他說：「因為棒球從小打到大，還是不想放棄。」

成大南工黃宇揚。圖／中國信託Home Run Taiwan提供
成大南工黃宇揚。圖／中國信託Home Run Taiwan提供

黃宇揚高一就讀台南海事時，最快球速約125公里，傷後進入成大南工重讀高一，加入棒球隊也先從打擊開始，昔日練成的棒球底子讓他在社團仍展現出色實力，高二在黑豹旗也拿木棒開轟。

今年升高三，黃宇揚今天在生涯黑豹旗最終戰登板，後援球速飆到130公里，然而黃宇揚自認這應該已是自己的極限，對於重返科班訓練，他說：「會想，但我覺得回不去了。」想讓自己的人生走出另一條路。

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