亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

中華隊無懼「晚接午」考驗，今天面對澳洲隊，張仁瑋、林佳緯都有雙安，幫助中華隊在比賽後段突圍，終場以6：4贏球，拿下本屆賽會首勝。

中華隊此役先占優勢，一局上就搶下2分，但先發投手陳克羿投出核爆開局，下半局讓澳洲打線進攻一輪，被敲3安打、4次四壞保送，一口氣丟掉4分，包括金俊錫（Jayden Kim）滿壘之際敲安掃回兩分。

陳克羿度過首局亂流後回穩，接下來僅被敲1安打、大展K功，最終以88球投4.2局被敲4安打、失4分（責失3分），有8次三振、6次保送，表現相當極端。

中華隊先靠張仁瑋第二局陽春砲追近到3：4，接下來打者8上8下，直到第五局輪到張仁瑋再度敲安，兩出局後由王念好的射牆二壘打追平戰局。

兩隊以4：4進入後段戰，第六局雙雙出現得點圈機會卻都空手而歸，第七局郭天信靠保送、捕逸殺上三壘，馬傑森以高飛犧牲打送回超前分，第八局林佳緯兩出局後敲安，澳洲決定敬遠張仁瑋、對決劉俊緯，結果自家守備出包，三壘手傳球失誤讓中華隊再下一城。

張誠恩中繼2局無失分，中華隊在他投球任內超前戰局，成為此役勝利投手。打線敲出7安打，張仁瑋全場4度上壘，包括2安打、2保送，林佳緯也有雙安，馬傑森靠1支安打、1支高飛犧牲打貢獻2分打點。

中華隊打完預賽前2場取得1勝1敗，明天晚上6點將碰上南韓隊，爭取賽史面對南韓首勝及首次前進冠軍賽。

郭天信第七局跑回中華隊超前分。圖／中華職棒提供