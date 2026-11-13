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黑豹旗／完投三局寫棒球生涯代表作 成大南工王宣閔登投手丘圓夢

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
成大南工高三球員王宣閔。圖／中國信託Home Run Taiwan提供
成大南工高三球員王宣閔。圖／中國信託Home Run Taiwan提供

成大南工今天在中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽64強戰以9：11不敵六和高中，本屆賽事畫下句點，陣中高三選手、身高僅128公分的王宣閔沒能再登板，但預賽三局無失分的表現，仍是今年賽事一大亮點，也為他的黑豹旗旅程記上一筆深刻回憶。

王宣閔罹患侏儒症，然而從小看著哥哥打棒球，自己也跟著對這項運動產生興趣。平時只是在家跟哥哥一起丟球，升上高中後，因為哥哥就讀成大南工的緣故，不僅考進同一間學校，也跟著一起加入球隊，他直呼：「沒想到自己有一天也會參加棒球隊。」

成大南工教練黃政維透露，王宣閔高一時，跟著高三的哥哥王佑愷一起進入球隊，「本來是想說，進來哥哥比較好照顧他，之後看宣閔在旁邊丟球，發現他控球滿好的，協調性不錯，他自己也喜歡，教練團就一直在找契機讓他可以上場比賽。」

黃政維指出，王宣閔因為先天的身材條件，和隊友沒辦法練一樣的東西，也沒辦法接太強勁的球，「捕手、野手丟給他的回傳球ok，但要控制力道，平常練習的時候，也會在安全許可的狀況下讓他練習，投手丘到本壘版18.44公尺的距離，剛好是他力量可以控制的距離。」

王宣閔開始接觸棒球後都是擔任投手，他指出，自己和一般選手的表現還是會有一段差距，「球速沒有辦法和一般人做比較，就把控球練好。」

回憶高一第一次在比賽中站上投手丘，王宣閔用「不可思議」來形容，接著在高二黑豹旗首度投滿一局，今年升上高三，更在黑豹旗預賽對上木柵高工之戰，在比數拉開的狀況下，完投三局無失分，球隊也以22：0拿下勝利。

談起這場棒球生涯「代表作」，原本教練團僅預計讓他投一局，王宣閔最終完成三局的任務，他說：「一開始滿緊張的，在熱身的時候也沒有丟很好，但隊友打擊幫我打很多分，讓我丟起來比較沒壓力。」投完一局後被教練安排續投，也讓他更添信心。

在隊友眼中，王宣閔個性活潑，也是隊上帶動氣氛的角色。對於這三年打棒球的日子，王宣閔留下的都是開心的回憶，「不會辛苦，也沒有過放棄的想法，能融入在這個團隊中，就覺得在這個隊伍裡滿開心的。」

尤其和隊友們團隊作戰，為共同目標而努力的過程，是棒球帶給王宣閔最美好的記憶，「大家就是一個團隊，想要贏下每場勝利，會覺得那感覺，滿感動的。」

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