快訊

選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

黃仁勳黯然下台！總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／光之愛徒！王念好敲二壘打躍日媒版面 「備受期待的台灣4棒」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王念好第五局敲追平二壘打。圖／中華職棒提供
王念好第五局敲追平二壘打。圖／中華職棒提供

中華隊今天在亞冠賽面對澳洲隊，第五局由「富邦金孫」王念好敲二壘打追平戰局，也躍上日本媒體版面，「Sponichi Annex」提到他是備受期待的台灣四棒，也是過去歐力士隊的後藤光尊子弟兵。

中華隊此役一度陷入2：4落後，先由張仁瑋第二局陽春砲追近一步，第五局張仁瑋再敲安打，兩出局後由王念好敲出射牆二壘打追平4：4。

Sponichi Annex報導點出王念好來自富邦悍將隊，總教練為過去效力歐力士的後藤光尊，而後藤在11日練球日前往東京巨蛋時曾接受日本媒體訪問，談到王念好這名選手。

後藤表示，「打擊絕對是他最能展現優勢的部分，穩定性很好，心態也很沉著，能累積國際賽經驗是好事，我認為這對他會有幫助。」

王念好第五局敲追平二壘打。圖／中華職棒提供
王念好第五局敲追平二壘打。圖／中華職棒提供

王念好 亞冠賽 日媒

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

亞冠賽／抗日0分打線變陣 中華隊啟用曾聖安、張士綸「晚接午」戰澳洲

亞冠賽／日本隊敲3轟含正木智也雙響砲 中華隊全場僅2安0：5遭完封

亞冠賽／兄弟發威！張仁瑋陽春砲狙擊澳洲 轟破中華隊0長打窘境

相關新聞

亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

中華隊無懼「晚接午」考驗，今天面對澳洲隊，張仁瑋、林佳緯都有雙安，幫助中華隊在比賽後段突圍，終場以6：4贏球，拿下本屆賽會首勝。

亞冠賽／光之愛徒！王念好敲二壘打躍日媒版面 「備受期待的台灣4棒」

中華隊今天在亞冠賽面對澳洲隊，第五局由「富邦金孫」王念好敲二壘打追平戰局，也躍上日本媒體版面，「Sponichi Annex」提到他是備受期待的台灣四棒，也是過去歐力士隊的後藤光尊子弟兵。

亞冠賽／兄弟發威！張仁瑋陽春砲狙擊澳洲 轟破中華隊0長打窘境

中華隊在本屆亞冠賽首支長打、首支全壘打同時出爐，來自中信兄弟隊的張仁瑋第二局敲出陽春砲，這也是中華隊在這項賽事史上第4轟。

U23世界盃／林佾葳再繳6局無責失好投 中華隊灌5分大局6：1擊敗南韓

中華隊在U23世界盃驚險晉級後，今天在超級循環賽首戰面對南韓隊，林佾葳繳出先發6局6K無責失表現，壓制對手攻勢，打線全場雖僅4安，但在2局下掌握對手控球亂流灌進5分大局，終場以6：1擊敗南韓，複賽戰績1勝2敗。

黑豹旗／完投三局寫棒球生涯代表作 成大南工王宣閔登投手丘圓夢

成大南工今天在中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽64強戰以9：11不敵六和高中，本屆賽事畫下句點，陣中高三選手、身高僅128公分的王宣閔沒能再登板，但預賽三局無失分的表現，仍是今年賽事一大亮點，也為他的黑豹旗旅程記上一筆深刻回憶。

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

中華隊晚接午迎戰澳洲隊，打線甦醒，張仁瑋、王念好都有長打貢獻，克服先發投手陳克羿首局「單局爆」帶來的2：4落後，打完前5局追平4：4。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。