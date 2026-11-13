亞冠賽／光之愛徒！王念好敲二壘打躍日媒版面 「備受期待的台灣4棒」

中華隊今天在亞冠賽面對澳洲隊，第五局由「富邦金孫」王念好敲二壘打追平戰局，也躍上日本媒體版面，「Sponichi Annex」提到他是備受期待的台灣四棒，也是過去歐力士隊的後藤光尊子弟兵。

中華隊此役一度陷入2：4落後，先由張仁瑋第二局陽春砲追近一步，第五局張仁瑋再敲安打，兩出局後由王念好敲出射牆二壘打追平4：4。

Sponichi Annex報導點出王念好來自富邦悍將隊，總教練為過去效力歐力士的後藤光尊，而後藤在11日練球日前往東京巨蛋時曾接受日本媒體訪問，談到王念好這名選手。

後藤表示，「打擊絕對是他最能展現優勢的部分，穩定性很好，心態也很沉著，能累積國際賽經驗是好事，我認為這對他會有幫助。」