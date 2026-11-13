亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

中華隊晚接午迎戰澳洲隊，打線甦醒，張仁瑋、王念好都有長打貢獻，克服先發投手陳克羿首局「單局爆」帶來的2：4落後，打完前5局追平4：4。

中華隊首局就靠張士綸內野安打開啟攻勢，郭天信、王念好都選保送，一出局攻占滿壘，馬傑森擊出右外野飛球，澳洲右外野手錯過有機會接殺的球，起初記為高飛犧牲打加失誤，隨後改記安打，這支安打幫助中華隊先馳得點，曾聖安再以滾地球擴大為2：0領先。

然而陳克羿投出核爆開局，第一局就讓澳洲打線進攻一輪，被敲3安打、4次四壞保送，一口氣丟掉4分。

澳洲開路先鋒瑞伊（Jaylin Rae）敲二壘打，加上左外野手林佳緯傳球失誤站上三壘，經典賽加12強賽國手霍爾（Alex Hall）補上安打送回分數。陳克羿在失分後控球持續迷航，保送、暴投連發，奉送澳洲兵不血刃跑回追平分，中華隊更在此時出現傷兵，宋嘉翔為了撿球拐到腳踝退場，緊急換上張翔接替蹲捕，金俊錫（Jayden Kim）再於滿壘敲安幫助澳洲4：2超前。

張仁瑋第二局敲陽春砲。 美聯社

張仁瑋第二局敲陽春砲，追近到3：4，接下來中華隊打者8上8下，直到第五局輪到張仁瑋再敲安打，兩出局後由王念好敲二壘打追平戰局。

陳克羿則在度過首局亂流後回穩，接下來2到5局僅被敲1安打、大展K功，最終以88球投4.2局被敲4安打、失4分（責失3分），有8次三振、6次保送。