聽新聞
0:00 / 0:00
亞冠賽／兄弟發威！張仁瑋陽春砲狙擊澳洲 轟破中華隊0長打窘境
中華隊在本屆亞冠賽首支長打、首支全壘打同時出爐，來自中信兄弟隊的張仁瑋第二局敲出陽春砲，這也是中華隊在這項賽事史上第4轟。
中華隊在首戰以0：5遭到日本隊完封，打線敲出2安打都是一壘打。中華隊今天面對澳洲隊用全壘打解鎖首支長打，張仁瑋第二局的陽春砲幫助中華隊追近到3：4。
中華隊在2017年舉辦的首屆賽事1轟，為朱育賢面對日本隊敲出陽春砲，狙擊平井克典，2023年舉辦的第二屆留下2轟，林靖凱面對澳洲隊在延長10局擊出滿貫砲，劉基鴻面對南韓隊元兌仁敲出陽春砲，本屆由張仁瑋為中華隊開張全壘打。
中華隊歷屆亞冠賽開轟紀錄
第一屆 朱育賢（vs.日本）
第二屆 林靖凱（vs.澳洲）、劉基鴻（vs.南韓）
第三屆 張仁瑋（vs.澳洲）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。