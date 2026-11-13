亞冠賽／兄弟發威！張仁瑋陽春砲狙擊澳洲 轟破中華隊0長打窘境

中華隊在本屆亞冠賽首支長打、首支全壘打同時出爐，來自中信兄弟隊的張仁瑋第二局敲出陽春砲，這也是中華隊在這項賽事史上第4轟。

中華隊在首戰以0：5遭到日本隊完封，打線敲出2安打都是一壘打。中華隊今天面對澳洲隊用全壘打解鎖首支長打，張仁瑋第二局的陽春砲幫助中華隊追近到3：4。

中華隊在2017年舉辦的首屆賽事1轟，為朱育賢面對日本隊敲出陽春砲，狙擊平井克典，2023年舉辦的第二屆留下2轟，林靖凱面對澳洲隊在延長10局擊出滿貫砲，劉基鴻面對南韓隊元兌仁敲出陽春砲，本屆由張仁瑋為中華隊開張全壘打。

張仁瑋在第二局擊出陽春砲。圖／中華職棒提供

中華隊歷屆亞冠賽開轟紀錄

第一屆 朱育賢（vs.日本）

第二屆 林靖凱（vs.澳洲）、劉基鴻（vs.南韓）

第三屆 張仁瑋（vs.澳洲）