亞冠賽／中華隊首局閃電戰攻2分破蛋！ 但澳洲立刻回敬4分大局

亞冠賽中華隊今天迎戰澳洲隊，首局就把握對方先發投手克爾科夫斯基(Luke Krkovski)控球不穩，結合突襲短打、雙盜壘及適時安打展開攻勢，靠著馬傑森敲出帶有打點的幸運安打，單局攻下2分，取得2：0領先，也一掃前一戰對日本隊遭到完封的陰霾。

中華隊首局在1出局後展開攻勢，張士綸面對首球便果斷採取突襲短打，成功跑出內野安打，點燃球隊攻勢。郭天信隨後選到四壞球保送，中華隊立即發動雙盜壘戰術，一舉攻占二、三壘，讓澳洲隊投手承受更大壓力。

接著王念好再獲四壞球保送，形成滿壘大好機會，馬傑森敲出外野深遠飛球，澳洲外野手趕到定位但未能確實接球打到手套，紀錄組記為安打，送回中華隊本屆賽事首分。曾聖安隨後擊出滾地球，再為球隊送回1分，讓中華隊首局就以2：0取得領先。

澳洲隊先發投手克爾科夫斯基開賽便陷入控球麻煩，首局就投出3次四壞球保送。中華隊過去在亞冠賽單場最多獲得4次四死球，今天光是首局便逼近這項隊史紀錄，也成功終結前一晚對日本隊未能得分的低潮。

不過澳洲反攻也來得很快，連兩棒安打包含1長打很快就追回1分，第三棒又獲得保送上壘，雖然第四棒奉送雙殺大禮，但中華隊先發陳克羿此時控球失準，連續送出3保送與1暴投，先繞澳洲兵不血刃跑回追平分，滿壘情況下又被敲出2分打點安打，最後才以三振結束這局，但澳洲打了一輪攻下4分大局，反倒以4：2反超。

宋嘉翔在第一局扭傷腳踝退場。 美聯社

這局還發生一插曲，為了追趕陳克羿漏到本壘後方的暴投球，捕手宋嘉翔不慎打滑扭傷腳踝，當下只能緊急退場改由張翔接替蹲捕。