U23世界盃／林佾葳再繳6局無責失好投 中華隊灌5分大局6：1擊敗南韓

中華隊在U23世界盃驚險晉級後，今天在超級循環賽首戰面對南韓隊，林佾葳繳出先發6局6K無責失表現，壓制對手攻勢，打線全場雖僅4安，但在2局下掌握對手控球亂流灌進5分大局，終場以6：1擊敗南韓，複賽戰績1勝2敗。

本屆U23世界盃在尼加拉瓜進行，中華隊在預賽打下2勝3敗，一度瀕臨淘汰，但靠著捷克隊在預賽最終戰擊敗尼加拉瓜隊，形成分組4隊戰績相同，比較對戰結果後，由中華隊勝出，搶下分組第三挺進超級循環賽。

經過一天休兵後，中華隊今天在超級循環賽首戰對上南韓，雙方都帶進0勝2敗戰績。合庫投手林佾葳今天先發上陣，首局先面臨危機，被首名打者敲安打，接著在2出局三壘有人時，讓對手擊出二壘滾地球，因二壘手鐘懷逸失誤，南韓先取得1：0領先。

林佾葳度過首局的亂流後回穩沒再掉分，中華隊打線則在2局下展開反攻，面對南韓先發投手朴俊成，蔡琞傑安打開啟攻勢，再靠暴投推進上二壘，黃鈞麟補上安打追平比數，接著鄭俊瑋安打，鐘懷逸靠對手失誤上壘，也讓中華隊攻下超前分，之後連續4名打者獲得四壞球保送擠回3分，中華隊進帳5分大局，以5：1超前比數。

6局下中華隊再有分數進帳，鄭俊瑋率先上場敲出右外野三壘打，再靠暴投跑回第6分，將比數改寫為6：1。7局上中華隊由王宇傑登板接替林佾葳，投出3上3下守住勝利，替中華隊拿下超級循環賽首勝。

林佾葳在預賽首戰對捷克繳出7局失2分完投勝，休1天後對巴拿馬隊後援2局無失分再奪勝投。今天超級循環賽對上南韓，先發6局僅被擊出2支安打，沒有保送，送出6次三振，失1分非自責分，再奪勝投，本屆出賽3場都奪勝，防禦率0.93。