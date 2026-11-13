亞冠賽／抗日0分打線變陣 中華隊啟用曾聖安、張士綸「晚接午」戰澳洲

中華隊在亞冠賽首戰遭到日本隊完封，打線只敲出2安打，今天「晚接午」面對澳洲隊，打線更換兩人，張士綸擔任二壘手、第二棒，與張仁瑋合體出擊，今年中職總冠軍賽在第二戰改變戰局演變的男人曾聖安，扛起指定打擊。

中華隊最令外界擔憂的攻擊火力，在首戰就完全暴露罩門，只有馬傑森、林佳緯各敲1安打，全場1分未得，今天先發陣容啟用張士綸、曾聖安，尋求突破。

澳洲隊從上屆開始參戰亞冠賽，打了4場比賽全敗，預賽對中華隊打到延長10局以0：6輸球，季軍戰再以3：4不敵中華隊，當時已經展現令人無法輕忽的抗衡能力。

澳洲隊本屆直接在預賽首日就為戰局拋下震撼彈，打線火力四射，終場以8：7擊敗南韓隊，拿下賽史首勝，今天再戰中華隊，推出24歲左投克爾柯夫斯基（Luke Krkovski）先發。

中華隊由陳克羿先發，上屆預賽面對澳洲隊繳出7局僅被敲2安打、無失分好投，本屆再戰相同對手。

中華隊先發打線。圖／AI製圖

中華隊先發打線

第一棒 張仁瑋 右外野

第二棒 張士綸 二壘

第三棒 郭天信 中外野

第四棒 王念好 三壘

第五棒 馬傑森 游擊

第六棒 曾聖安 指定打擊

第七棒 董子恩 一壘

第八棒 宋嘉翔 捕手

第九棒 林佳緯 左外野

先發投手 陳克羿

澳洲隊先發打線

第一棒Jaylin Rae 中外野

第二棒 Alex Hall 捕手

第三棒 Brent Iredale 三壘

第四棒 Chris Burke 右外野

第五棒Blake Cavill 一壘

第六棒 Clayton Campbell 指定打擊

第七棒 Max Durrington 左外野

第八棒 Jayden Kim 游擊

第九棒 Byron Armstrong 二壘

先發投手 Luke Krkovski