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亞冠賽／警戒正木智也仍挨2轟 高志綱坦言徹底被壓制

中央社／ 台北12日電
亞冠賽中華隊高志綱總教練。 中華職棒聯盟提供
亞冠賽中華隊高志綱總教練。 中華職棒聯盟提供

中職聯隊在亞洲職棒冠軍爭霸賽首戰以0比5遭到日本隊完封，總教練高志綱坦言徹底被對手壓制，雖然已經警戒仍被正木智也敲出雙響砲，反思在策略上未能及時應變。

亞冠賽今天在東京巨蛋開打，午場由澳洲隊以8比7擊敗韓國隊，取得隊史在此賽事的首勝；晚場中職聯隊則是被日本隊先發投手金丸夢斗7局無失分壓制，又挨了3發全壘打，分別來自正木智也2轟、宗山壘1轟。

正木智也在今年日本大賽奪得MVP，根據日本媒體報導，高志綱在賽後接受訪問時表示，最直接的感想就是，日本隊不愧是世界頂尖的球隊，特別是第1局正木智也的全壘打真的非常驚人，讓人覺得不愧是能拿下MVP的選手。

高志綱也指出，雖然昨天記者會就點名要特別警戒正木智也，但仍然被他徹底壓制，作戰策略上沒能及時做出應對，這點令人感到遺憾，明天對上澳洲隊會做好萬全準備，全力迎戰。

日本隊總教練井口資仁拿下執教首勝，他在賽後表示，第1局正木智也的全壘打帶給團隊勇氣，雖然熱身賽狀況不好卻能在正式比賽時調整到位，而先發投手金丸夢斗1個人扛下這麼多局數，真的幫了大忙。

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