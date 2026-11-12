亞冠賽／中華隊「晚接午」出戰澳洲 陳克羿連兩屆扛先發任務

中華隊今天在亞洲職棒冠軍爭霸賽首戰以0：5不敵挑戰三連霸的地主日本隊，連兩屆賽事遭日本完封，明天則要「晚接午」再戰澳洲隊拚開胡，推出樂天桃猿隊右投陳克羿先發，連續兩屆賽事對澳洲登板。

澳洲隊本屆賽事首戰在今天下午迎戰南韓隊，全場敲10安有8支長打，包括2發全壘打，以8：7拿下隊史參與亞冠賽兩屆以來的首勝、終結4連敗，明天台灣時間上午11點對戰中華隊。

中華隊在上屆賽事兩度與澳洲隊交手，預賽首戰雙方以0：0鏖戰到延長賽，中華隊在10局上灌進6分，包括林靖凱的滿貫彈，最終以6：0拿下勝利。雙方之後在季軍戰再次碰頭，中華隊以4：3拿下對戰二連勝。

2023年中華隊出戰澳洲隊兩戰的先發投手都來自樂天桃猿隊，也都在本屆亞冠賽陣容中。陳克羿上屆預賽繳出7局無失分表現，僅被敲2支安打，無關勝敗；邱駿威預賽對澳洲後援奪勝，季軍戰則是先發4局失1分。

27歲的陳克羿今年以外卡身份，連兩屆參與亞冠賽，明天將再次先發出戰澳洲，期待能複製三年前壓制澳洲隊的表現，替中華隊拿下首勝。