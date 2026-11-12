亞冠賽／日本隊敲3轟含正木智也雙響砲 中華隊全場僅2安0：5遭完封

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽在東京巨蛋開打，中華隊今天首戰迎戰地主日本隊，投手群全場挨3轟，包括正木智也雙響砲及宗山壘的陽春彈；中華隊打線則是遭到日本3任左投封鎖，全場僅敲2安，終場以0：5遭到完封，亞冠賽三度與日本交手都吞敗，日本隊也收下亞冠賽8連勝。

台日交手上演左投對決，中華隊推出林子崴先發，但一開賽就遭砲轟，日本隊開路先鋒、今年日本大賽MVP正木智也抓第5球轟出中外野陽春全壘打，之後宗山壘二壘打還靠失誤推進上三壘，西川史礁補上安打多添分數，日本隊首局取得2：0領先。

林子崴投到3局上，再次面對日本隊前兩棒仍挨打，第二度對決正木智也，再被轟出一發直擊左外野牆上的陽春彈，正木智也連兩打席開轟，日本隊將比數改寫為3：0。

林子崴此戰先發4.2局用74球，被敲出5支安打，全都來自日本隊前3棒，被開路先鋒正木智也敲2轟，也被第2棒宗山壘擊出2支二壘打，共失3分（2分自責分）。投到5局上2出局後對正木智也投出四壞球保送後退場，由高偉強接替，抓下該局第3個出局數。

高偉強續投6局上雖被首名打者西川史礁敲出安打，但左外野林佳緯快速將球回傳二壘，讓打者被觸殺在二壘之前，之後中華隊包括王念好、馬傑森的守備好表現，降低安打造成的傷害，最終高偉強也守住滿壘危機無失分。高偉強此戰中繼1.1局，面對7名打者，無失分。

7局上中華隊換上第三任投手李軍登板，讓首名打者因不死三振上壘，之後跑者因盜壘、投手暴投攻佔三壘，李軍隨後面對正木智也再被敲安打失1分，日本隊拉開4：0領先。李軍中繼1局，被敲1安，但也投出2次三振。

中華隊在8局上由盧孟揚登板接手，投到9局上再被宗山壘轟出一發右外野陽春全壘打，是宗山壘個人單場第3安、日本隊此戰第3轟，再將領先分數擴大為5：0。

至於中華隊打線面對日本先發左投、今年經典賽國手金丸夢斗，打線僅馬傑森、林佳緯從他手中敲出安打，林泓弦選到保送，但攻勢都沒能連貫，一分難求。

日本隊今天用3名左投輪番上陣，金丸夢斗先發7局用91球，僅被敲2支安打，有1次保送，送出5次三振，沒有失分。第8局森田駿哉中繼1局投出3上3下，吉田聖彌後援1局也連續解決3名打者，聯手完封中華隊。

日本隊打線今天全場敲出11支安打，包括3發全壘打，正木智也單場5打席4度上壘，敲出3支安打含2轟，選到1次保送上壘，貢獻3分打點，第2棒宗山壘5打數敲3支長打（1轟），第3棒西川史礁也有雙安表現。

中華隊今年亞冠賽首戰迎戰地主日本。圖／中華職棒提供