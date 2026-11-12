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亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

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亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日本隊正木智也首打席就轟。 美聯社
日本隊正木智也首打席就轟。 美聯社

中華隊今天在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽首戰面對地主日本隊，被總教練高志綱點名最需警戒的日本強打正木智也，一開賽就毫不留情，首打席砲轟中華隊先發左投林子崴，替日本隊首開紀錄。

亞冠賽今晚在東京巨蛋上演「台日大戰」，中華隊推出左投林子崴，對決日本隊左投金丸夢斗。中華隊要尋求參賽三屆來對戰日本隊首勝；日本隊則要持續挑戰全勝完成三連霸。

昨天賽前記者會上，中華隊總教練高志綱被問及日本隊最警戒的打者時，點名日本大賽MVP、這次以外卡身份入選的軟銀隊強打正木智也，對此正木智也回應，中華隊是很強、很難對付的隊伍，「希望他們不要調查得太仔細，不要那麼警戒我，拜託不要對我採取嚴厲攻勢。」

今天正木智也扛日本隊開路先鋒，一開賽就超強威脅力，球數2好2壞時，掌握林子崴145公里的速球，把球轟成中外野方向的陽春全壘打，首局首打席開轟，助日本隊先馳得點。

而日本隊第2棒、日本隊新生代游擊手宗山壘接著從林子崴手中敲出二壘打，並靠外野手郭天信失誤站上三壘，去年太平洋聯盟新人王、羅德隊外野手西川史礁補上安打送回壘上的宗山壘，替日本隊再添分數，日本隊首局就打下2：0領先。 

林子崴開賽被連敲3支失2分，之後踩住煞車，讓日本隊第4棒、今年敲出38轟的羅德重砲山口航輝擊出雙殺打，再讓渡部聖彌擊出飛球出局。 

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