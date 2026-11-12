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亞冠賽／攸關兵役才認真打球？韓媒痛批：韓國棒球世界最弱

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓隊。 美聯社
南韓隊。 美聯社

南韓隊今天在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽以7：8輸給澳洲隊，韓媒《體育韓國》痛批，這種程度簡直是世界最弱，被「半職業澳洲」打爆的韓國棒球。

南韓隊首局就因澳洲打者卡維爾（Blake Cavill）的3分彈陷入落後，3局上又掉1分。雖然6局下攻進6分大局，但8局上又被敲2分砲追平，9局上連續遭長打狙擊再丟2分，儘管南韓9局下追回1分，終場仍以7：8輸球。

賽後韓媒《體育韓國》以「這種程度簡直是世界最弱，被半職業澳洲打爆的韓國棒球」為題報導這場敗仗。文中提到，南韓向來視澳洲為低一檔的對手。澳洲職棒更接近半職業聯盟，比賽場次少，薪資也低，不少球員還兼職做其他工作。

雖然澳洲代表隊並非只有本土聯盟出身的球員，也有各式各樣的小聯盟球員參與，但一年打 144場比賽的南韓隊一般來說被評為實力較強。南韓隊在名古屋亞運也曾敗給日本社會人，當時有不少輿論認為日本社會人棒球水準相當高，但這次卻輸給半職業水準的澳洲，到了這個地步，不得不承認：南韓棒球的水準已屬全世界最底層。

《體育韓國》也提出質疑，南韓隊只要參加攸關「兵役優惠」的亞運，就會展現格外強烈的求勝意志與比賽動力。相較之下，被視為世界最高水準經典賽（WBC）曾出現部分球員拒絕徵召的情況。雖然這次亞冠賽沒拒絕徵召問題，但球員參加這項賽事的動機，確實難以與攸關兵役的亞運相提並論。

這樣的差異也在首戰面對澳洲時再次顯現，最終遭到對手逆轉，吞下令人難堪的敗仗。如果情況持續如此，外界恐怕很難不認為，南韓隊只有在攸關兵役的比賽中，才願意拿出真正的實力。

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