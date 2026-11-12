快訊

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

裝填火藥出意外！嘉義東石煙火工廠爆炸 印尼移工全身100%三級燒燙傷

邱素貞瑜伽天地惡意倒閉 692名受害者苦等10年判賠3957萬

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／辜仲諒連任亞洲棒球總會會長 帶領亞洲成為世界棒壇核心

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
亞洲棒球總會會長辜仲諒與新任執行委員會成員合影。圖／亞洲棒球總會提供
亞洲棒球總會會長辜仲諒與新任執行委員會成員合影。圖／亞洲棒球總會提供

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）今天在台北召開會員大會，全體出席會員代表一致通過由辜仲諒連任會長，繼續領導BFA推動亞洲棒球發展。

BFA會員大會為亞洲棒球發展最高決策平台，今年重頭戲為下一屆會長、副會長以及執行委員會全面改選，來自亞洲20個會員協會代表今天齊聚台北，共同擘劃亞洲棒球發展藍圖，並遴選出帶領亞洲棒球下一階段發展的重要舵手。

辜仲諒會長因4年任內的貢獻，獲得全體出席會員無異議一致通過，成功連任會長，其他三位副會長分別為日本棒球協會執委Hiroko Yamada、韓國棒壘球協會會長Hae-young Yang及中國棒球協會副主席謝斌。

辜仲諒在第一任會長任內積極拓展亞洲棒球版圖，BFA會員數從他2022年上任時的23個會員代表增加至29個，新加入會員涵蓋越南、約旦、敘利亞等東南亞及西亞國家。為提升組織代表性、掌握亞洲各地區棒球發展情況，BFA會員大會決議將執行委員由3席增至5席，並經會員大會投票選出香港、伊朗、沙烏地阿拉伯、菲律賓以及泰國代表擔任新任執委。

辜仲諒指出，亞洲擁有45億人口，棒球市場極具發展潛力，BFA將「亞洲大聯盟」作為長期目標，必須持續深化合作，透過長期培育優秀球員、裁判、教練，同時擴大球迷基礎，逐步評估賽事發展模式。

辜仲諒強調，BFA不只是主辦賽事的單位，而是一個彼此互助、共同成長的「大家庭」，未來更將推動亞洲棒球人才培育計畫，透過制度化培訓，逐步建置裁判與教練認證制度；女子棒球方面，亞洲目前擁有13支會員代表隊，將持續舉辦賽事，深化亞洲女子棒球發展；透過學生棒球跨國交流，鼓勵潛力球員至不同國家接受教育與棒球培訓。

BFA近年來扮演亞洲棒球發展推手，包括促成泰國國家隊來台移地訓練，並於當年東南亞運動會勇奪棒球銀牌，亦催生泰國棒球留學生交流計畫，推動具棒球潛力的泰國學生進入中信科技大學就讀，加入棒球校隊接受訓練，透過參與大專棒球賽事持續精進球技，未來可回饋母國棒球發展。

辜仲諒也促成長期投入台灣五級棒球發展的中國信託商業銀行捐贈球具予菲律賓棒球協會，結合企業資源共同培育亞洲棒球人才。

辜仲諒於2022年上任時，以「Asian Power！」為口號，團結亞洲各國資源，打造「亞洲大聯盟」，受到各會員國熱烈響應，於泰國設置「東南亞棒球發展暨訓練中心」，亦於中國大陸杭州瓜瀝成立「亞洲女子棒球訓練基地」，BFA四年來協助會員辦理亞洲盃賽事，並提供專業諮詢意見，以建置符合國際標準的球場。

展望未來，辜仲諒會長強調，將持續團結亞洲棒球，推動長期人才培育計畫，提升亞洲棒球於世界棒壇的影響力。

亞洲棒球總會會長辜仲諒成功連任會長。圖／亞洲棒球總會提供
亞洲棒球總會會長辜仲諒成功連任會長。圖／亞洲棒球總會提供

亞洲棒球總會會長辜仲諒順利連任會長，繼續帶領亞洲棒球發展。圖／亞洲棒球總會提供
亞洲棒球總會會長辜仲諒順利連任會長，繼續帶領亞洲棒球發展。圖／亞洲棒球總會提供

辜仲諒 棒球 東南亞

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞洲冬盟／大專明星隊首次參賽 崇越科技贊助100萬元

凱基證券力挺UBA大專籃球聯賽開賽 一起累積實力展現活力

AIT發英雄帖 邀台灣棒球教練赴美交流

冬盟／大專明星隊倉促成軍 王宜民坦言資源不像國家隊

相關新聞

亞冠賽／澳洲單場8長打含2轟棒打南韓 隊史首勝開張終結4連敗

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽今天開戰，首場賽事由澳洲隊對決南韓隊，澳洲單場敲10支安打有8支是長打，包括2發全壘打，儘管一度讓南韓隊灌6分大局超前比數，但9局上靠3支安打要回領先，終場以8：7擊敗南韓，隊史在亞冠賽的首勝到手。

亞冠賽／攸關兵役才認真打球？韓媒痛批：韓國棒球世界最弱

南韓隊今天在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽以7：8輸給澳洲隊，韓媒《體育韓國》痛批，這種程度簡直是世界最弱，被「半職業澳洲」打爆的韓國棒球。

冬盟／王宜民領軍大專明星隊初體驗 期待外界再次看到大專實力

亞洲冬季棒球聯盟後天將在嘉義市棒球場開打，大專明星隊首次參賽，總教練王宜民今天在成軍記者會表示，全隊都很期待，也很興奮參加這次冬盟賽事，大專球員有一定實力，會在這次比賽展現熱情和活力，讓外界再次看到大專棒球的水準。

棒球／辜仲諒連任亞洲棒球總會會長 帶領亞洲成為世界棒壇核心

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）今天在台北召開會員大會，全體出席會員代表一致通過由辜仲諒連任會長，繼續領導BFA推動亞洲棒球發展。

亞冠賽／「女棒國手」執勤中華隊飛東京圓夢想 空姐張甄芸：特別有意義

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽今日開打，中華隊日前也搭乘星宇航空「AIRSORAYAMA Gold」藝術機前往日本東京，迎戰亞洲勁旅。然而，這趟航班不僅承載著中華隊的奪冠夢想，對曾代表台灣征戰國際賽事的女棒國手、現任星宇空服員張甄芸而言，更有著非凡意義。

冬盟／大專明星隊倉促成軍 王宜民坦言資源不像國家隊

2026年亞洲冬季棒球聯盟將於後天開打，大專明星隊總教練王宜民今天表示，球隊從4天前開始集訓，也和台中台壽霸龍隊進行兩場練習賽，全隊目前進入最後調整階段，「大家都很有信心，將和日、韓二軍交手，我們實力也不差。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。