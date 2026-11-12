棒球／辜仲諒連任亞洲棒球總會會長 帶領亞洲成為世界棒壇核心

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）今天在台北召開會員大會，全體出席會員代表一致通過由辜仲諒連任會長，繼續領導BFA推動亞洲棒球發展。

BFA會員大會為亞洲棒球發展最高決策平台，今年重頭戲為下一屆會長、副會長以及執行委員會全面改選，來自亞洲20個會員協會代表今天齊聚台北，共同擘劃亞洲棒球發展藍圖，並遴選出帶領亞洲棒球下一階段發展的重要舵手。

辜仲諒會長因4年任內的貢獻，獲得全體出席會員無異議一致通過，成功連任會長，其他三位副會長分別為日本棒球協會執委Hiroko Yamada、韓國棒壘球協會會長Hae-young Yang及中國棒球協會副主席謝斌。

辜仲諒在第一任會長任內積極拓展亞洲棒球版圖，BFA會員數從他2022年上任時的23個會員代表增加至29個，新加入會員涵蓋越南、約旦、敘利亞等東南亞及西亞國家。為提升組織代表性、掌握亞洲各地區棒球發展情況，BFA會員大會決議將執行委員由3席增至5席，並經會員大會投票選出香港、伊朗、沙烏地阿拉伯、菲律賓以及泰國代表擔任新任執委。

辜仲諒指出，亞洲擁有45億人口，棒球市場極具發展潛力，BFA將「亞洲大聯盟」作為長期目標，必須持續深化合作，透過長期培育優秀球員、裁判、教練，同時擴大球迷基礎，逐步評估賽事發展模式。

辜仲諒強調，BFA不只是主辦賽事的單位，而是一個彼此互助、共同成長的「大家庭」，未來更將推動亞洲棒球人才培育計畫，透過制度化培訓，逐步建置裁判與教練認證制度；女子棒球方面，亞洲目前擁有13支會員代表隊，將持續舉辦賽事，深化亞洲女子棒球發展；透過學生棒球跨國交流，鼓勵潛力球員至不同國家接受教育與棒球培訓。

BFA近年來扮演亞洲棒球發展推手，包括促成泰國國家隊來台移地訓練，並於當年東南亞運動會勇奪棒球銀牌，亦催生泰國棒球留學生交流計畫，推動具棒球潛力的泰國學生進入中信科技大學就讀，加入棒球校隊接受訓練，透過參與大專棒球賽事持續精進球技，未來可回饋母國棒球發展。

辜仲諒也促成長期投入台灣五級棒球發展的中國信託商業銀行捐贈球具予菲律賓棒球協會，結合企業資源共同培育亞洲棒球人才。

辜仲諒於2022年上任時，以「Asian Power！」為口號，團結亞洲各國資源，打造「亞洲大聯盟」，受到各會員國熱烈響應，於泰國設置「東南亞棒球發展暨訓練中心」，亦於中國大陸杭州瓜瀝成立「亞洲女子棒球訓練基地」，BFA四年來協助會員辦理亞洲盃賽事，並提供專業諮詢意見，以建置符合國際標準的球場。

展望未來，辜仲諒會長強調，將持續團結亞洲棒球，推動長期人才培育計畫，提升亞洲棒球於世界棒壇的影響力。

亞洲棒球總會會長辜仲諒成功連任會長。圖／亞洲棒球總會提供