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亞冠賽／「女棒國手」執勤中華隊飛東京圓夢想 空姐張甄芸：特別有意義

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空特別安排女棒國手、現任星宇空服員張甄芸，擔任亞冠賽中華隊飛往東京航班的執勤組員。 取自張甄芸Threads
星宇航空特別安排女棒國手、現任星宇空服員張甄芸，擔任亞冠賽中華隊飛往東京航班的執勤組員。 取自張甄芸Threads

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽今日開打，中華隊日前也搭乘星宇航空「AIRSORAYAMA Gold」藝術機前往日本東京。然而，這趟航班不僅承載著中華隊的奪冠夢想，對曾代表台灣征戰國際賽事的女棒國手、現任星宇空服員張甄芸而言，更有著非凡意義。

張甄芸近日在Threads分享與中華隊成員互動的照片，也不忘感謝星宇航空協助圓夢，「棒球與飛行，我的兩個最愛，可以同時相遇。有些夢想，沒想過能以這樣的方式實現，這趟航班，我的350機型首航，特別的有意義。」，「Starlux讓這一切成真，FLY IN GOLD! GO FOR GOLD!」

張甄芸在Threads分享與中華隊成員互動的照片，也不忘感謝星宇航空協助圓夢。 取自張甄芸Threads
張甄芸在Threads分享與中華隊成員互動的照片，也不忘感謝星宇航空協助圓夢。 取自張甄芸Threads

事實上，張甄芸與棒球的緣分相當深厚，1999年出生的她，早在高中時期便成為明道中學青棒隊史首位女性球員，2015年更締造黑豹旗賽史首位女性先發投手紀錄。此後她持續投入女子棒球，並多次獲選中華隊國手，逐步實現站上國際舞台的夢想。

張甄芸成為明道中學青棒隊史首位女性球員，2015年更締造黑豹旗賽史首位女性先發投手紀錄。 取自張甄芸Threads
張甄芸成為明道中學青棒隊史首位女性球員，2015年更締造黑豹旗賽史首位女性先發投手紀錄。 取自張甄芸Threads

今年8月世界盃女子棒球B組資格賽，張甄芸在攸關晉級資格的對英國之戰先發登板，主投2局沒有被敲出安打，送出2次三振、無失分，最快球速達100公里，幫助台灣以15：0提前結束比賽，成功取得2027年世界盃決賽門票。

如今，曾穿上國家隊球衣、站在投手丘上奮戰的張甄芸，這次則換上空服員制服，以另一種身分陪伴中華隊出征。星宇航空特別安排她擔任11月10日JX800台北飛往東京航班的執勤組員，並以象徵榮耀的金色藝術機載送代表團，期盼中華隊能夠「搭金機、奪金牌」。

星宇航空以象徵榮耀的金色藝術機載送中華隊，期盼能夠「搭金機、奪金牌」。 取自張甄芸Threads
星宇航空以象徵榮耀的金色藝術機載送中華隊，期盼能夠「搭金機、奪金牌」。 取自張甄芸Threads

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