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亞冠賽／澳洲單場8長打含2轟棒打南韓 隊史首勝開張終結4連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
澳洲隊坎伯(右)出關鍵兩分砲。 美聯社
澳洲隊坎伯(右)出關鍵兩分砲。 美聯社

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽今天開戰，首場賽事由澳洲隊對決南韓隊，澳洲單場敲10支安打有8支是長打，包括2發全壘打，儘管一度讓南韓隊灌6分大局超前比數，但9局上靠3支安打要回領先，終場以8：7擊敗南韓，隊史在亞冠賽的首勝到手。

澳洲上屆亞冠賽首度參戰吞4連敗，勝場還未開張，今天首戰對決前兩屆都獲亞軍的南韓隊，面對SSG登陸者隊20歲新秀投手金旼俊，開賽就給了一記重擊，接連選到2次四壞球保送，接著第5棒卡維爾（Blake Cavill）轟出中右外野方向的3分彈，澳洲一開賽就取得3：0領先。

3局上澳洲隊攻勢再起，首名打者雷耶（Jaylin Rae）擊出二壘打，下一棒再選到保送，南韓隊換上第二任投手曹東昱（Cho Dong-wook） ，但沒能止血，澳洲隊柏克（Chris Burke）揮出安打替球隊再添分數，澳洲拉開4：0領先。

南韓打線則在6局下展開大反攻，金智讚代打敲出二壘打，金周元在1出局後轟出2分全壘打，接著南韓再獲3次四壞球保送攻佔滿壘，金揮執掃出清壘二壘打一舉超前比數，朴在賢的安打追加1分，南韓單局猛攻6分，以6：4超前比數。

比賽進入8局下戰況再出現變化，澳洲先靠失誤上壘，坎伯（Clayton Campbell）轟出2分全壘打再次將戰局扳平。

9局上澳洲經典賽國手霍爾（Alex Hall）敲安帶起攻勢，柏克二壘打送回超前分，杜靈頓（Max Durrington）補上長打追加1分保險分，澳洲8：6領先。

南韓在9局下再掀反攻，靠保送上壘後，金周元揮出二壘打形成二、三壘有人，金倒永高飛犧牲打送回三壘上的隊友，讓比數形成1分差，但最終安賢民沒能建功，形成最後一個出局數，讓澳洲帶走隊史在亞冠賽的首勝。

兩隊此戰靠長打火力大比拚，澳洲全場敲10支安打有8支是長打（2轟），南韓單場7安也有6支是長打，包括金周元的2分砲；雙方合計動用15名投手完成此戰。

亞冠賽首戰南韓(圖)不敵澳洲，賽後脫帽致意。 美聯社
亞冠賽首戰南韓(圖)不敵澳洲，賽後脫帽致意。 美聯社

南韓 澳洲 亞冠賽

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