快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

冬盟／大專明星隊倉促成軍 王宜民坦言資源不像國家隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大專明星隊總教練王宜民（中）和外野手鍾緯澤（左）、曾譯威（右）一起亮相。圖／崇越科技提供
大專明星隊總教練王宜民（中）和外野手鍾緯澤（左）、曾譯威（右）一起亮相。圖／崇越科技提供

2026年亞洲冬季棒球聯盟將於後天開打，大專明星隊總教練王宜民今天表示，球隊從4天前開始集訓，也和台中台壽霸龍隊進行兩場練習賽，全隊目前進入最後調整階段，「大家都很有信心，將和日、韓二軍交手，我們實力也不差。」

本屆冬盟6支球隊是台灣山林隊、台灣海洋隊、日職聯隊、日本社會人、韓職聯隊、大專明星隊，後天起在台南亞太主球場、嘉義市棒球場進行比賽，除了韓職出賽14場，另5隊都打17場，大專明星隊後天在嘉義首戰韓職聯隊。

大專明星隊首次參加冬盟，王宜民表示，個人對這支隊很有信心，目標先成軍、整合好選手，挑選50名選手輪替30人名單，畢竟大專盃對各校都很重要，冬盟賽事要避免受傷，也感謝各隊總教練協助成軍。

大專球員冬盟初體驗，王宜民認為是好事，他說：「今年籌組比較倉促，資源不像國家隊那麼充裕，每名球員兩件練習衣、兩頂球帽，也都用自己的球具，包括球棒、球鞋等裝備，吃住和交通都由大專體總負責。」

崇越科技贊助大專明星隊100萬元，大專體育總會會長邱炳坤表示，崇越多年來相當支持棒球，大家有目共睹，目前大專棒球最重要目標是3年後的世界大學運動會，整合各校菁英參賽，感謝崇越這次贊助冬盟。

冬盟 大專 國家隊

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／南韓12日首戰澳洲 推20歲新秀金旼俊先發

亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

亞冠賽／12日開打首戰就強碰日本 先發投手陣容高志綱繼續藏

亞冠賽／金倒永確定不是開路先鋒 韓媒點出超過10年未贏日本

相關新聞

亞洲冬盟／大專明星隊首次參賽 崇越科技贊助100萬元

2026年亞洲冬季棒球聯盟後天將在嘉義市棒球場開打，今年賽事首度增設大專明星隊，崇越科技贊助100萬元支持球隊組訓與參賽，大專明星隊總教練王宜民今天在成軍記者會亮相，兩名外野手鍾緯澤、曾譯威也披上全新球衣，承襲首屆爆米花棒球聯賽冠軍隊「崇越隼鷹」的挑戰精神，正式迎接日職、韓職、中職強隊考驗。

冬盟／大專明星隊倉促成軍 王宜民坦言資源不像國家隊

2026年亞洲冬季棒球聯盟將於後天開打，大專明星隊總教練王宜民今天表示，球隊從4天前開始集訓，也和台中台壽霸龍隊進行兩場練習賽，全隊目前進入最後調整階段，「大家都很有信心，將和日、韓二軍交手，我們實力也不差。」

冬盟／王宜民領軍大專明星隊初體驗 期待外界再次看到大專實力

亞洲冬季棒球聯盟後天將在嘉義市棒球場開打，大專明星隊首次參賽，總教練王宜民今天在成軍記者會表示，全隊都很期待，也很興奮參加這次冬盟賽事，大專球員有一定實力，會在這次比賽展現熱情和活力，讓外界再次看到大專棒球的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。