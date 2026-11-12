冬盟／大專明星隊倉促成軍 王宜民坦言資源不像國家隊

2026年亞洲冬季棒球聯盟將於後天開打，大專明星隊總教練王宜民今天表示，球隊從4天前開始集訓，也和台中台壽霸龍隊進行兩場練習賽，全隊目前進入最後調整階段，「大家都很有信心，將和日、韓二軍交手，我們實力也不差。」

本屆冬盟6支球隊是台灣山林隊、台灣海洋隊、日職聯隊、日本社會人、韓職聯隊、大專明星隊，後天起在台南亞太主球場、嘉義市棒球場進行比賽，除了韓職出賽14場，另5隊都打17場，大專明星隊後天在嘉義首戰韓職聯隊。

大專明星隊首次參加冬盟，王宜民表示，個人對這支隊很有信心，目標先成軍、整合好選手，挑選50名選手輪替30人名單，畢竟大專盃對各校都很重要，冬盟賽事要避免受傷，也感謝各隊總教練協助成軍。

大專球員冬盟初體驗，王宜民認為是好事，他說：「今年籌組比較倉促，資源不像國家隊那麼充裕，每名球員兩件練習衣、兩頂球帽，也都用自己的球具，包括球棒、球鞋等裝備，吃住和交通都由大專體總負責。」

崇越科技贊助大專明星隊100萬元，大專體育總會會長邱炳坤表示，崇越多年來相當支持棒球，大家有目共睹，目前大專棒球最重要目標是3年後的世界大學運動會，整合各校菁英參賽，感謝崇越這次贊助冬盟。