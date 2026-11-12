快訊

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

聽新聞
0:00 / 0:00

冬盟／王宜民領軍大專明星隊初體驗 期待外界再次看到大專實力

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
崇越科技集團副董事長潘重良（右）、大專明星隊總教練王宜民（左）秀出冬盟球衣。記者藍宗標／攝影
崇越科技集團副董事長潘重良（右）、大專明星隊總教練王宜民（左）秀出冬盟球衣。記者藍宗標／攝影

亞洲冬季棒球聯盟後天將在嘉義市棒球場開打，大專明星隊首次參賽，總教練王宜民今天在成軍記者會表示，全隊都很期待，也很興奮參加這次冬盟賽事，大專球員有一定實力，會在這次比賽展現熱情和活力，讓外界再次看到大專棒球的水準。

大專明星隊獲得崇越科技100萬元贊助，王宜民非常感謝企業支持，他說：「如果沒有這筆贊助，想要參加冬盟賽事會更難，球員也都知道組隊不容易。」

台北市立大學棒球隊外野手鍾緯澤入選明星隊，將首次體驗冬盟，他說：「很開心參賽，能看到外面的世界，有機會和中職和日、韓職棒球員交手，不足之處會多多學習。」

輔大外野手曾譯威也在記者會披上全新球衣，準備迎接生涯首次冬盟，強調不會給自己太大壓力。

崇越科技集團副董事長潘重良表示，除了提供100萬元贊助這些明日之星，讓他們有訓練舞台，也會提供科技化訓練，做為最強大後盾，希望大專明星隊在冬盟場場獲勝。

冬盟 大專 嘉義

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞洲冬盟／大專明星隊首次參賽 崇越科技贊助100萬元

亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

棒球／台彩威力盃少棒賽培育破百職棒好手 12月5日花蓮開打22隊爭冠

中職／邱文佑難忘台彩威力盃緊張感 秋訓強化身體盡快拚上一軍

相關新聞

亞洲冬盟／大專明星隊首次參賽 崇越科技贊助100萬元

2026年亞洲冬季棒球聯盟後天將在嘉義市棒球場開打，今年賽事首度增設大專明星隊，崇越科技贊助100萬元支持球隊組訓與參賽，大專明星隊總教練王宜民今天在成軍記者會亮相，兩名外野手鍾緯澤、曾譯威也披上全新球衣，承襲首屆爆米花棒球聯賽冠軍隊「崇越隼鷹」的挑戰精神，正式迎接日職、韓職、中職強隊考驗。

冬盟／王宜民領軍大專明星隊初體驗 期待外界再次看到大專實力

亞洲冬季棒球聯盟後天將在嘉義市棒球場開打，大專明星隊首次參賽，總教練王宜民今天在成軍記者會表示，全隊都很期待，也很興奮參加這次冬盟賽事，大專球員有一定實力，會在這次比賽展現熱情和活力，讓外界再次看到大專棒球的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。