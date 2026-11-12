冬盟／王宜民領軍大專明星隊初體驗 期待外界再次看到大專實力

亞洲冬季棒球聯盟後天將在嘉義市棒球場開打，大專明星隊首次參賽，總教練王宜民今天在成軍記者會表示，全隊都很期待，也很興奮參加這次冬盟賽事，大專球員有一定實力，會在這次比賽展現熱情和活力，讓外界再次看到大專棒球的水準。

大專明星隊獲得崇越科技100萬元贊助，王宜民非常感謝企業支持，他說：「如果沒有這筆贊助，想要參加冬盟賽事會更難，球員也都知道組隊不容易。」

台北市立大學棒球隊外野手鍾緯澤入選明星隊，將首次體驗冬盟，他說：「很開心參賽，能看到外面的世界，有機會和中職和日、韓職棒球員交手，不足之處會多多學習。」

輔大外野手曾譯威也在記者會披上全新球衣，準備迎接生涯首次冬盟，強調不會給自己太大壓力。

崇越科技集團副董事長潘重良表示，除了提供100萬元贊助這些明日之星，讓他們有訓練舞台，也會提供科技化訓練，做為最強大後盾，希望大專明星隊在冬盟場場獲勝。