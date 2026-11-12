亞洲冬盟／大專明星隊首次參賽 崇越科技贊助100萬元

2026年亞洲冬季棒球聯盟後天將在嘉義市棒球場開打，今年賽事首度增設大專明星隊，崇越科技贊助100萬元支持球隊組訓與參賽，大專明星隊總教練王宜民今天在成軍記者會亮相，兩名外野手鍾緯澤、曾譯威也披上全新球衣，承襲首屆爆米花棒球聯賽冠軍隊「崇越隼鷹」的挑戰精神，正式迎接日職、韓職、中職強隊考驗。

大專體育總會會長邱炳坤特別感謝崇越科技的贊助支持，透過亞洲冬季棒球聯盟的密集賽事磨練選手對大賽抗壓性，將實戰經驗轉化為日後挑戰職業舞台的養分。

王宜民表示，面對短暫集訓及日職、韓職、中職等職業級對手，教練團將善用數據平台掌握選手近期表現，協助球員快速整合戰力，並進一步分析自家投手面對不同球數時的配球慣性，以及對手各棒次的打擊熱區，作為關鍵局數牛棚調度與防守布陣的重要依據，有效降低失分風險。

配合冬盟賽事即將展開，由全越運動投資、灼見運動數據打造的「Xstats台灣棒球數據平台」今天同步發表，透過數據蒐集與分析，協助教練及球員掌握競技表現，為科學化訓練與實戰策略提供客觀數據。

崇越科技集團副董事長潘重良表示，崇越科技長期投入台灣成棒發展，期盼透過此次贊助，讓具潛力的業餘好手累積與職業球隊交手的經驗，為挑戰職業舞台做好準備。此外，也期盼透過Xstats台灣棒球數據平台的導入，提供教練團作為訓練調整與比賽策略的參考，並持續推動運動數據應用、專業訓練及棒球人才培育。

「Xstats台灣棒球數據平台」涵蓋台灣青棒、成棒及職棒賽事數據，透過精進的數據採集與深度分析，提供科學化的訓練調整依據與實戰策略參考，同時也為球迷帶來更多元的數據體驗，推動台灣運動科技應用與棒球產業升級。無論是高中的黑豹旗、成棒的大專盃、和其他國際交流的各項賽事，未來都可以在平台上查到賽事逐球數據，是台灣最完整、最豐富的棒球數據平台。

潘重良表示，崇越科技透過實質資源挹注及運動科技應用，為台灣培育更多能在職業舞台發光發熱的明日之星。未來，集團旗下全越運動計畫將數據分析系統推廣至各級學校球隊及職業球團，擴展運動產業的軟體服務，打造透明化、全面性的台灣棒球人才發展資料庫。