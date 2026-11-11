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亞冠賽／「台日大戰」左投對決 林子崴迎戰金丸夢斗
2026亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊12日晚間首戰迎戰地主日本隊，雙方左投對決，中華隊推出效力於樂天桃猿隊的24歲林子崴出馬，對決今年經典賽國手金丸夢斗。
「台日對決」台灣時間明晚6點在東京巨蛋上演，雙方先發投手一如外界預期，都推出左投上陣。中華隊要尋求亞冠賽對戰日本隊首勝，日本隊則要延續亞冠賽7連勝的不敗金身、朝三連霸邁進。
林子崴去年歷經韌帶置換手術後復出，今年上半季在牛棚繳出好表現，下半季轉任先發，整季在一軍出賽31場（9場先發），共投86.1局，拿下6勝2敗，防禦率2.08。這次亞冠賽也是他進入成棒階段後的首場國際賽。
日本隊推出效力於中日龍隊金丸夢斗應戰，他在2024年選秀首輪獲指名，去年在日職完成初登板，也在今年初遞補參與經典賽，今年球季以先發身份出賽25場，投了160.2局，送出146次三振，拿下5勝12敗，防禦率2.91。
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