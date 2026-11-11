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中職／陳趙羿勳微調投球機制 二軍投1局體認各方面都需提升

中央社／ 台北11日電
花蓮台彩威力盃少棒賽歷年培育出破百名國內外職棒好手，第14屆將於12月5日至8日舉行，22支球隊齊聚角逐冠軍。中職樂天桃猿隊投手陳趙羿勳（左）、野手邱鑫（左2）、台鋼雄鷹野手邱文佑（右）與台灣彩券公司董事長黃志宜（右2）11日出席記者會合影。 中央社
花蓮台彩威力盃少棒賽歷年培育出破百名國內外職棒好手，第14屆將於12月5日至8日舉行，22支球隊齊聚角逐冠軍。中職樂天桃猿隊投手陳趙羿勳（左）、野手邱鑫（左2）、台鋼雄鷹野手邱文佑（右）與台灣彩券公司董事長黃志宜（右2）11日出席記者會合影。 中央社

樂天桃猿隊投手陳趙羿勳今年剛加入中職，8月已在二軍有1場出賽紀錄，他表示明顯感受到各方面都需要提升，加入職棒後也有調整投球機制，明年球季按部就班，把教練賦予的任務做好。

投手陳趙羿勳今天出席花蓮台彩威力盃少棒賽記者會，身為花蓮子弟兵，也曾參與過此項盛會，他回憶，印象中當時是第一次入選縣市代表隊，也因為比賽就在家鄉舉行，家人都有到場，是很特別的經驗，他也勉勵學弟妹把握舞台和機會，享受打球的快樂。

陳趙羿勳今年在中職選秀會上首輪被樂天桃猿隊指名，8月7日在二軍有中繼出賽紀錄，投1局被敲2支安打、無失分、無關勝敗。

陳趙羿勳接受中央社記者訪問提到，當時教練團要他上場試看看，實際對戰職棒打者，明顯感受職棒打者看球更仔細、不好解決，打出來的球也不一樣，二軍的那1局投球經驗，也讓他提早體會，想在職棒生存沒有這麼容易，還有很多需要學習的地方。

陳趙羿勳透露，進到職棒後在教練建議下有稍微調整投球機制，減輕身體負擔、避免受傷，也有讓直球的品質再提升，教練團告知明年球季會是先發養成，知道自己還有很多需要學的東西，一步一步來，把教練團交代的任務做好。

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