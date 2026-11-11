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中職／邱文佑難忘台彩威力盃緊張感 秋訓強化身體盡快拚上一軍
台鋼雄鷹野手邱文佑今天出席花蓮台彩威力盃少棒賽記者會，回憶國小五年級時參賽體驗緊張感。邱文佑今年剛加入中職，秋訓主要著重強化身體素質，希望做好準備、盡快拚上一軍。
第14屆台彩威力盃少棒賽將於12月5日至8日在花蓮舉行，來自全台21縣市、22支縣市代表隊參賽，地主花蓮隊分為紅、藍兩隊參賽。
花蓮子弟兵邱文佑今天出席記者會回憶，印象中是國小五年級時被選入花蓮代表隊，當時隊中只有5名五年級的球員，集訓寄讀階段大家很皮，花蓮全國性的少棒比賽少，難得可以在這麼多人面前打球，「第一次感受到，原來上場打球會這麼緊張」，但因為還有學長，上場機會不算多，對比賽內容已經沒有太多的印象。
邱文佑記者會上也勉勵學弟妹們，可以參與這麼盛大的比賽，對愛棒球的孩子是很好的機會，希望透過比賽學習經驗，也將愛棒球的熱情延續。
邱文佑今年從平鎮高中畢業後投入中職選秀，被台鋼雄鷹隊在首輪指名，他表示，進到球隊後主要都是訓練，身體太過單薄，首要的目標就是先提升身體素質。
邱文佑膚色明顯黑了很多階，他笑說季後秋訓約6週，無論訓練的時間、訓練量都很大，高雄的太陽也很大，剛加入球隊一切照著球隊的課表走，可能等到明年完整的一年走完，才可以更有方向知道該怎麼調整，也希望秋訓、春訓階段做足準備，盡快拚上一軍。
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